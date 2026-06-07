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La FAMPA Castelló Penyagolosa refuerza su apuesta por la escuela pública y el apoyo a las AMPA

La federación provincial celebra su asamblea general para evaluar las acciones del curso 2025-2026 y definir las líneas estratégicas para el próximo año

Asamblea ordinaria de la FAMPA.

Asamblea ordinaria de la FAMPA. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castelló

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha celebrado esta mañana su asamblea general ordinaria en la sede de la entidad. El encuentro ha reunido a una veintena de representantes de las AMPA/AFA de la provincia para hacer balance del curso 2025-2026, aprobar las cuentas y establecer los retos del proyecto de actividades para el próximo curso.

Siguiendo el orden del día, para comenzar la sesión, se ha constituido la mesa y la vocal Alicia Monfort ha leído el acta de la asamblea anterior. A continuación, el presidente de la federación Vicent Gumbau ha presentado la memoria de actividades del curso 2025-2026. Gumbau ha hecho un repaso de las acciones llevadas a cabo, poniendo un énfasis especial en las reivindicaciones sociales: el apoyo a la ILP por unas aulas climatizadas ante la emergencia climática, la defensa firme de la escuela pública durante el conflicto docente y la respuesta a los problemas derivados de la nueva ley educativa. Asimismo, se ha subrayado la consolidación de los nuevos canales de comunicación de Telegram para cohesionar a las asociaciones, un posible convenio con la diputación para la realización de actividades en las zonas rurales y el éxito de las formaciones específicas para las juntas directivas.

En cuanto al proyecto de actividades para el curso 2026-2027, se ha acordado dar continuidad a las líneas estratégicas fundamentales de la entidad. Se mantendrá la apuesta firme por reforzar el asesoramiento a las AMPA/AFA, ampliar el programa de formación para familias e impulsar nuevas campañas de sensibilización para continuar visibilizando y empoderando a las asociaciones en la defensa de una educación pública, equitativa y de calidad.

La asamblea también ha servido para aprobar el balance económico del ejercicio 2026 y el presupuesto para el año 2027, datos que ha explicado con detalle el tesorero de la federación, Adrián Arribas.

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La jornada ha concluido con el turno de ruegos y preguntas, un espacio abierto donde las representantes han podido intercambiar inquietudes y propuestas de mejora para el tejido asociativo. En este punto de cierre, los miembros de la junta directiva han aprovechado para agradecer la participación y el interés mostrado por todas las personas asistentes, y han lanzado un mensaje para animar a las familias de las AMPA/AFA a continuar trabajando en sus asociaciones para mejorar la educación de sus hijos e hijas, así como a sumarse a la junta de la federación con el objetivo de continuar haciendo nuestra labor conjunta, aportando ideas nuevas, ilusión y ganas de trabajar por la escuela pública.

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