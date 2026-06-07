Huellas Callejeras pone rostro a sus adopciones: una de las nuevas familias es la de Salomé Pradas

La asociación protectora de animales Huellas Callejeras ha compartido en sus redes sociales el balance de adopciones de gatitos correspondientes a los meses de abril y mayo, una publicación que pone rostro a animales que han encontrado un hogar en las últimas semanas. La entidad castellonense, conocida por su labor de rescate, acogida, atención veterinaria y búsqueda de familias para perros y gatos abandonados, ha querido agradecer públicamente a todas las personas que han decidido abrir las puertas de su casa a uno de sus animales.

Entre las imágenes difundidas por la protectora destaca la presencia de Salomé Pradas, una de las adoptantes que aparece junto a su nuevo compañero felino. Pradas, quien se encuentra investigada judicialmente por la gestión de la DANA de 2024, es abogada de profesión y exconsellera de la Generalitat Valenciana. Actualmente ha retomado recientemente su actividad profesional en Castellón tras su etapa política.

Publicación de Huellas Callejeras en Facebook.

La propia exconsellera ya había presentado hace unas semanas a su gato a través de su perfil de Instagram. El animal, bautizado como Bimbo, se ha convertido en uno de los protagonistas de sus publicaciones, donde muestra algunos momentos de la adaptación del felino a su nuevo hogar.

La publicación de Huellas Callejeras reúne numerosas fotografías de familias y adoptantes que durante los últimos dos meses han decidido dar una segunda oportunidad a gatos rescatados por la asociación. Un gesto que, además de cambiar la vida de los animales, contribuye a aliviar la situación de saturación que sufren muchas protectoras, especialmente durante la primavera y el verano, cuando aumentan los abandonos y las camadas de gatos.

La importancia de adoptar

Desde el ámbito de la protección animal recuerdan que la adopción responsable es una de las herramientas más eficaces para combatir el abandono. Optar por adoptar en lugar de comprar permite ofrecer un hogar definitivo a animales que han pasado por situaciones de vulnerabilidad y ayuda a que las asociaciones puedan seguir atendiendo nuevos rescates.

Con iniciativas como esta publicación colectiva, Huellas Callejeras no solo celebra cada adopción conseguida, sino que también busca concienciar sobre la importancia de la tenencia responsable y animar a más personas a dar el paso de incorporar un animal abandonado a su familia. Cada fotografía compartida representa una historia con final feliz y una nueva oportunidad para perros y gatos que esperan encontrar un hogar.