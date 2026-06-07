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El muro del alquiler en Castellón: la vivienda ya devora el 40% del sueldo de los jóvenes

El colectivo impulsa movilizaciones en toda España para reclamar más medidas que faciliten el acceso a la vivienda a la administración

Dos jóvenes consultan precios de alquiler en Castelló.

Dos jóvenes consultan precios de alquiler en Castelló. / Mediterráneo

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Si acceder a una vivienda hoy en día en Castellón ya es de por sí complicado, lo resulta todavía más para los jóvenes, que tienen que destinar más de un 40% de sus ingresos a costear la cuota mensual.

«La situación de la vivienda es especialmente preocupante», alerta Esther Martínez, presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ) a este diario, quien señala que «una persona joven tendría que destinar casi el 100% de su sueldo si quiere emanciparse en solitario alquilando un piso, mientras que casi la mitad de los jóvenes que alquilan dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda».

Esto se traduce directamente en que la emancipación juvenil siga disminuyendo año tras año. En la provincia, apenas un 14% de los menores de 30 años consigue abandonar el hogar familiar, a falta de actualizar esta estadística el próximo mes de septiembre.

Sueldos inferiores

«Con los sueldos inferiores a la media estatal, las condiciones de vida de la juventud se continúan precarizando cada vez más», incide Martínez, aludiendo a que la edad media de emancipación se sitúa ya en los 30,2 años, cuatro más tarde que en la Unión Europea, «lo que dificulta el desarrollo de nuestros proyectos de vida».

Por ello, los jóvenes reclaman a las administraciones que se adopten medidas con tal de hacer frente a esta situación y facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas urgen, a corto plazo, «cortar la subida de los precios de la vivienda que sufrimos desde hace mucho tiempo, y eso se puede hacer con la declaración de zonas tensionadas».

«Además, podemos movilizar el parque de vivienda existente con ayudas, bonificaciones o impuestos e incentivar a que esté a precios asequibles. Y también tenemos que acabar con los pisos turísticos ilegales», sentencia la presidenta del Consell Valencià de la Joventut.

A medio plazo, plantean conseguir un parque público de vivienda comparable con la media europea, no desclasificable y en régimen de alquiler a precios asequibles.

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Ante las mencionadas dificultades de acceso, el movimiento La vivienda nos cuesta la vida está impulsando concentraciones a lo largo de todo el territorio nacional con el objetivo principal de reclamar más medidas.

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