Así son unas aventuras por Europa con la ‘casa a cuestas’ desde Castellón

Viajar en camper se ha convertido en la fórmula perfecta para las vacaciones de tres familias unidas por una amistad que nació en la facultad. Procedentes de Burriana, València y San Javier (Murcia) suman 12 personas que cada verano emprenden una nueva aventura por Europa. «Preparamos incluso camisetas o polares iguales para todos y creamos un logo. Se nos ocurrió llamarnos 12 monos», relata una de las burrianenses del grupo. Su primera experiencia compartida en camper llegó en el 2022, en Francia. «Siempre habíamos hablado de visitar los castillos del Loira y optamos por hacerlo sobre ruedas. El itinerario incluyó París, Rouen, Étretat, las playas del desembarco de Normandía, Saint-Michel y los castillos del Loira», recuerda.

Las tres familias de Burriana, Valencia y San Javier, en una de sus aventuras, con las camper al fondo. / Mediterráneo

Naturaleza y patrimonio para disfrutar sin masificaciones

Con el tiempo, llegaron otros roadtrip: por Italia, con paradas en Florencia, Siena, Rávena, Venecia y los Dolomitas; Escocia y Portugal. Alquilan y salen desde España; o in situ en el país tras volar en avión, previa organización del equipaje, con ropa envasada al vacío en la maleta y otras compras.

Las expediciones las realizan en tres camperes de cuatro plazas, una por familia. Los vehículos cuentan con dos camas abajo y dos arriba, con techo elevable que obliga, eso sí, «a madrugar y recogerlo cada mañana antes de reanudar la marcha, a diferencia de las furgonetas fijas». Disponen de cocina y agua para ducha portátil, pero no baño -así que aprovechan las paradas, cámpings y áreas recreativas de piscinas-. «Es más fácil para conducir por caminos estrechos como las Highlands escocesas o acceder a ciudades, como un párking subterráneo en París. Pero exigen organización constante al ser un espacio reducido», cuenta.

El grupo de amigos, con sus vehículos, en una cala de las playas de Portugal donde pernoctaron. / Mediterráneo

Un día en la autocaravana: "Es precios organizarnos con régimen militar"

¿Cómo es un día en la autocaravana? «En nuestro caso -ríe-, es de régimen militar: con todo súperorganizado». Se levantan a las 7.00 h. para llegar los primeros a los lugares más visitados. Desayunan, recogen, friegan y se ponen en marcha. Las jornadas combinan desplazamientos con actividades para los niños: rutas en bici, paseos en barca, teleféricos o museos. Sin olvidar localizar con antelación las tiendas donde comprar, pues hay zonas donde escasean. Las camper, que llevan mesas y sillas plegables, las colocan en triángulo para crear un espacio común donde cenar. Allí instalan luces, cortavientos laterales o carpas.

Para encontrar zonas habilitadas o recomendadas donde pasar la noche utilizan la app Park4Night. Las anécdotas en la mochila sobre ruedas son lo mejor. Recuerdan cenar una noche junto a los jardines de un castillo del Loira arropados con mantas; una pernocta en una cala portuguesa; dormir entre maizales cerquísima de Mont Saint-Michel, con una visita a la abadía sin masificación turística; o la intensa tormenta que se caló y les empapó colchones en la isla de Skye. ¿Su próximo lugar de interés? Sueñan con Alemania.

Las tres autocaravanas del grupo de 12, al día siguiente de la tormenta en la isla de Skye, en Escocia. / Mediterráneo

Cómo se vive la experiencia en primera persona

Con sus camisetas 'corporativas' para las vacaciones, en la Iglesia de Santa María de Válega, durante un roadtrip. / Mediterráneo

"La verdad es que está chulo porque puedes parar un poco donde tú quieras.

Al disponer de cocina, pero no baño, y con niños, ya les tenemos dicho que aprovechen las paradas para almorzar para ir todos al baño o en los aseos de las piscinas.

Si viajamos a sitios de calor como Italia y Portugal sí llevamos agua para una ducha portátil en la camper, pero en Escocia no te puedes arriesgar a ducharte en bikini en verano porque el tiempo no acompañaba.

Dentro de la camper hay que llevar organización, hay mucho sitio de almacenaje pero al final somos cuatro personas: ropa, comida, aprovechar el cámping para poner lavadoras, llevar extra de calcetines, etc.

Es una experiencia bonita y en especial para los niños. Desde el primer año, están encantadísimos. Para mí el mejor ha sido Escocia: Precioso. Hemos dormido en plena naturaleza. Y a pesar de que nos llovió y nos inundamos un poco, había mucha paz y tranquilidad. De repente estás en un sitio donde apagas luces y dices que estamos aquí en pleno campo y viendo estrellas. Es bonito".