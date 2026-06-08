Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Mediterráneo te presenta una jornada marcada por la selectividad, el fútbol, la agricultura y mucho más. A continuación, te ofrecemos una selección con las 5 noticias más relevantes del día en Castellón.

Arranca la selectividad en Castellón / Kmy Ros / Damián Llorens

Un docente corrector de la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de Castellón encuentra errores ortográficos en los redactados oficiales de valenciano, tales como "coherència, cohesió, i presentación" y afirma que no tiene "fuerza moral" para quitar nota a nadie por la ortografía.

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Nueva equipación del Villarreal. / Villarreal CF

El Villarreal CF ha anunciado un cambio en la indumentaria para la temporada 2026/2027, acogiendo por primera vez una equipación diseñada por Joma. La nueva vestimenta recupera el amarillo clásico e incorpora materiales reciclados.

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Pablo Hernández, durante el Castellón-Almería. / GABRIEL UTIEL

El entrenador del CD Castellón afirma poder vencer al UD Almería el próximo martes a las 21.00 horas. Tras el 1-1 del encuentro de ida, el CD Castellón debe ganar para acceder a la final del play-off de ascenso a Primera División.

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La imagen de la izquierda corresponde a la Via Augusta a su paso por Benlloc. A la derecha podemos ver el popular Arco de Cabanes (d), así como los famosos vasos de Vicarello que se pueden contemplar hoy en el Museo Nacional Romano. / Mediterráneo

El primer turista que pasó por Castellón atravesó la provincia en algún momento del siglo I a. C. como parte de un viaje mayor hasta Roma. El viajero provenía de Gades (actual Cádiz) y se conoce casi con certeza que era mercader.

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Blas Agut en su finca de pistachos situada en Vall d’Alba. / Mediterráneo

Blas Agut es uno de los pocos agricultores de la provincia que produce el nuevo ‘oro verde’ y en su finca de Vall d’Alba cuenta con un centenar de pistacheros. Su intención es ampliar el negocio pese a la complejidad de transformar el producto una vez recogido del árbol.

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