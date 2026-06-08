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Las 5 noticias del día que no te puedes perder...y lo sabes

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Adriana James

Mediterráneo te presenta una jornada marcada por la selectividad, el fútbol, la agricultura y mucho más. A continuación, te ofrecemos una selección con las 5 noticias más relevantes del día en Castellón.

Un corrector de Selectividad denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales

Un corrector de Selectividad denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales

Selectividad en Castellón

Selectividad en Castellón

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Arranca la selectividad en Castellón / Kmy Ros / Damián Llorens

Un docente corrector de la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de Castellón encuentra errores ortográficos en los redactados oficiales de valenciano, tales como "coherència, cohesió, i presentación" y afirma que no tiene "fuerza moral" para quitar nota a nadie por la ortografía.

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Nueva equipación del Villarreal CF para la temporada 2026/2027

Nueva equipación del Villarreal CF para la temporada 2026/2027

Ya a la venta la nueva equipación del Villarreal.

Nueva equipación del Villarreal. / Villarreal CF

El Villarreal CF ha anunciado un cambio en la indumentaria para la temporada 2026/2027, acogiendo por primera vez una equipación diseñada por Joma. La nueva vestimenta recupera el amarillo clásico e incorpora materiales reciclados.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Pablo Hernández está convencido de poder ganar al UD Almería

Pablo Hernández está convencido de poder ganar al UD Almería

Pablo Hernández, durante el Castellón-Almería.

Pablo Hernández, durante el Castellón-Almería. / GABRIEL UTIEL

El entrenador del CD Castellón afirma poder vencer al UD Almería el próximo martes a las 21.00 horas. Tras el 1-1 del encuentro de ida, el CD Castellón debe ganar para acceder a la final del play-off de ascenso a Primera División.

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El primer turista de Castellón recorrió 2.700 kilómetros para llegar a Roma

El primer turista de Castellón recorrió 2.700 kilómetros para llegar a Roma

La imagen de la izquierda corresponde a la Via Augusta a su paso por Benlloc. A la derecha podemos ver el popular Arco de Cabanes (d), así como los famosos vasos de Vicarello que se pueden contemplar hoy en el Museo Nacional Romano.

La imagen de la izquierda corresponde a la Via Augusta a su paso por Benlloc. A la derecha podemos ver el popular Arco de Cabanes (d), así como los famosos vasos de Vicarello que se pueden contemplar hoy en el Museo Nacional Romano. / Mediterráneo

El primer turista que pasó por Castellón atravesó la provincia en algún momento del siglo I a. C. como parte de un viaje mayor hasta Roma. El viajero provenía de Gades (actual Cádiz) y se conoce casi con certeza que era mercader.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Un agricultor del interior de Castellón se convierte en el visionario del pistacho

Un agricultor del interior de Castellón se convierte en el visionario del pistacho

Blas Agut en su finca de pistachos situada en Vall d’Alba.

Blas Agut en su finca de pistachos situada en Vall d’Alba. / Mediterráneo

Blas Agut es uno de los pocos agricultores de la provincia que produce el nuevo ‘oro verde’ y en su finca de Vall d’Alba cuenta con un centenar de pistacheros. Su intención es ampliar el negocio pese a la complejidad de transformar el producto una vez recogido del árbol.

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