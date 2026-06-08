Las 5 noticias del día que no te puedes perder
Descubre la información de actualidad más importante de la mano del periódico Mediterráneo
Adriana James
Mediterráneo te presenta una jornada marcada por la selectividad, el fútbol, la agricultura y mucho más. A continuación, te ofrecemos una selección con las 5 noticias más relevantes del día en Castellón.
Un docente corrector de la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de Castellón encuentra errores ortográficos en los redactados oficiales de valenciano, tales como "coherència, cohesió, i presentación" y afirma que no tiene "fuerza moral" para quitar nota a nadie por la ortografía.
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El Villarreal CF ha anunciado un cambio en la indumentaria para la temporada 2026/2027, acogiendo por primera vez una equipación diseñada por Joma. La nueva vestimenta recupera el amarillo clásico e incorpora materiales reciclados.
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El entrenador del CD Castellón afirma poder vencer al UD Almería el próximo martes a las 21.00 horas. Tras el 1-1 del encuentro de ida, el CD Castellón debe ganar para acceder a la final del play-off de ascenso a Primera División.
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El primer turista que pasó por Castellón atravesó la provincia en algún momento del siglo I a. C. como parte de un viaje mayor hasta Roma. El viajero provenía de Gades (actual Cádiz) y se conoce casi con certeza que era mercader.
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Blas Agut es uno de los pocos agricultores de la provincia que produce el nuevo ‘oro verde’ y en su finca de Vall d’Alba cuenta con un centenar de pistacheros. Su intención es ampliar el negocio pese a la complejidad de transformar el producto una vez recogido del árbol.
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