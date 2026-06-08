Almond Volt: Premio nacional para las alumnas de un instituto de Castellón tras crear una batería a partir de cáscaras de almendras

Alumnas del instituto de Vila-real Professor Broch i Llop han sido premiados en una Competición Nacional de Emprendimiento por su proyecto Almond Volt, una batería hecha con cáscaras de almendra.

Una solución energética a partir del aprovechamiento de la almendra

Almond Volt es una solución que aprovecha residuos derivados de la almendra para generar energía de forma sostenible, apostando por un modelo que reduce el impacto ambiental y da una segunda vida a materiales habitualmente desaprovechados.

El equipo explica que eligió este ámbito por el impacto ambiental de las baterías convencionales sobre el agua y por la oportunidad de dar uso a un residuo abundante en su entorno, como las cáscaras de almendra.

Según la Unió Llauradora i Ramadera, solo en la provincia de Castellón se prevé una producción de más de 2.030 toneladas de almendras en 2026, lo que supone un elevado volumen de subproductos que, en muchos casos, quedan infrautilizados. La propuesta de Almond Volt conecta directamente con esta realidad, ofreciendo una solución que permite revalorizar estos residuos y transformarlos en una fuente de energía sostenible con impacto local. Es por ello que el potencial de Almond Volt cobra especial relevancia

Más de 10.000 estudiantes formados este curso

En concreto, el equipo Almond Volt, del IES Professor Broch i Llop, ha sido premiado en la Competición Nacional de Emprendimiento con el reconocimiento Innovation in Energy, vinculado a Schneider Electric. Como explicó Sergio López, Sustainability Team Manager, Human Resources, Schneider Electric, Almond Volt ha destacado por “su carácter de idea innovadora, así como su apuesta por la sostenibilidad a partir del aprovechamiento de materiales infrautilizados o considerados desecho”. Además, el jurado valoró positivamente la integración del producto en la cadena de suministro ya existente, así como la solidez de la propuesta y la calidad de la presentación, destacando el trabajo realizado por el equipo en todos los ámbitos del proyecto. "Estamos super orgullosas, esto ha sido posible a una gran cantidad de esfuerzo y dedicación en el proyecto", ha señalado el equipo.

"Se nos ocurrió la idea porque una compañera nuestra tiene campos de almendros y nos dimos cuenta que se desperdiciaban un montón de cáscaras y pensamos en cómo poder solucionar un problema que era el de las cárcaras de almendra con otro que era la contaminación de las pilas", señala el equipo en la presentación del proyecto.

Durante el desarrollo de la miniempresa, los estudiantes han trabajado en todas las fases del proceso emprendedor, desde la ideación hasta la validación del producto, enfrentándose a retos reales y desarrollando competencias clave como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación. Este recorrido ha sido clave para convertir una idea inicial en una propuesta con potencial de aplicación real.

La Competición Nacional de Emprendimiento es el broche final a nueve meses de formación en emprendimiento en las aulas. Durante el curso 2025-2026, más de 10.000 jóvenes en toda España han participado en los programas de emprendimiento de Fundación Junior Achievement, desarrollando competencias clave como la creatividad, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la comunicación.

Más de 345 proyectos de 14 comunidades autónomas han formado parte de este proceso, lo que ha hecho que la selección haya sido especialmente exigente. De ellos, resultaron 16 equipos finalistas, entre ellos Almond Volt, de IES Professor Broch I Llop (Castellón)

El programa miniempresas cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Emprende, y con el apoyo de Schneider Electric, FedEx, Volvo Financial Services, EY, Naturgy, Nationale‑Nederlanden y ManpowerGroup.

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