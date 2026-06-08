Barrachina urge a Europa una transición ecológica para el azulejo "con plazos y herramientas compatibles con la realidad industrial"

“Europa debe de garantizar que la transición ecológica se desarrolle con plazos y herramientas compatibles con la realidad industrial y el futuro de miles de familias”, defiende la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ante el golpe para el sector que supone el proyecto de reglamento de la Unión Europea que establece los valores de referencia (benchmarks) para la asignación gratuita de derechos de emisión en el periodo 2026-2030.

La máxima dirigente de la institución provincial, que como recogió este diario ha presentado alegaciones al planteamiento de Bruselas, considera que la Comisión “muestra su total desconocimiento de la realidad industrial de nuestra provincia, ya que la cerámica es eficiente y sostenible, produce con las mejores técnicas disponibles, es una industria de las más dinámicas e innovadoras y se posiciona como líder en cuanto a desarrollo tecnológico y calidad”.

Uno de cada cuatro puestos de trabajo

Barrachina ha puesto en valor que la Diputación ha participado en la consulta pública, que concluye este lunes, “porque nuestra provincia no se entiende sin cerámica, ya que hablamos del futuro de uno de cada cuatro empleos y de 18 municipios con producción cerámica, donde esta industria fija población y genera oportunidades y bienestar”.

Por ello, las alegaciones del gobierno provincial ponen el acento en la importancia que tiene la industria en este territorio. “La provincia de Castellón concentra el principal clúster europeo de fabricación de baldosas cerámicas. El sector representa aproximadamente el 25% del PIB industrial provincial y mantiene más de 70.000 empleos directos, indirectos e inducidos”, detalla en el escrito la presidenta de la Diputación.

Asimismo, se detalla que el cambio propuesto desde Bruselas “supondría para las instalaciones cerámicas una pérdida de asignación gratuita estimada entre 109 y 160 millones de euros anuales, con consecuencias directas sobre su competitividad y sobre el empleo en el territorio”. Además, destaca que documentos elaborados por centros de estudios de la propia institución comunitaria “reconocen que estas tecnologías no son técnica ni económicamente viables a escala industrial en la actualidad. Aplicar un benchmark calculado sobre tecnologías en esa situación genera un coste desproporcionado para un sector que no dispone de alternativas reales para reducir sus emisiones en el plazo considerado”.

La postura de la Diputación se encuentra en la línea del planteamiento de la patronal Ascer, pues ambas reclaman que la industria azulejera tenga un epígrafe específico a la hora de hacer los cálculos. Una petición que se fundamenta en la inexistencia de alternativas técnicas maduras al uso del gas natural. “Es necesario garantizar la seguridad jurídica de las instalaciones y la coherencia con los principios de viabilidad tecnológica, proporcionalidad y eficiencia económica”, subraya la presidenta en las alegaciones presentadas.

Paso al frente del Gobierno

Barrachina también pide que el Gobierno de España dé un paso al frente en defensa de la cerámica y desarrolle todas las medidas necesarias que urge la industria de Castellón. “Si hay un sector económico especialmente castigado por el Gobierno de Pedro Sánchez, es el sector cerámico español. Y, concretamente, en lo referente a la cogeneración, que es vital para la competitividad del sector azulejero ya que permite el aprovechamiento simultáneo del calor y el autoconsumo eléctrico”, indica la dirigente provincial.

Desde la institución recuerdan que Barrachina se trasladó a Bruselas el pasado mes de marzo para defender el manifiesto Por el futuro de la cerámica europea junto a otros representantes institucionales de la provincia, la Comunitat Valenciana y la región italiana donde se concentra la producción cerámica, Emilia-Romagna, así como las patronales cerámicas Ascer y Confindustria Ceramica, que representan cerca del 80% de la producción europea de baldosas cerámicas.