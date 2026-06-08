Bicicletada entre Castelló y Vila-real para arrancar la quinta semana de huelga educativa

Una bicicletada ha recorrido el trayecto entre Castelló y Vila-real por la N-340 en el arranque de la quinta semana de huelga educativa. Según ha comunicado la organización, la marcha ciclista lenta ha contado con la participación de entre 100 y 150 personas. La ruta ha arrancado a las 8 de la mañana desde el Parque Ribalta de Castelló, donde habían sido convocados los y las participantes a las 7.45 de la mañana.

Desde allí, el convoy ha recorrido la Avenida Vila-real y ha girado por la Avenida l'Alcora hasta llegar a la N-340, por dónde ha continuado hasta el salida sur de Vila-real.

Una vez allí, el recorrido ha seguido por las avenidas Europa y Francia hasta llegar al pabellón Bancaja, donde ha habido una parada de avituallamiento. La asamblea de docentes de Vila-real, con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad, había preparado botellas de agua y piezas de fruta para los y las ciclistas. Después de refrescarse y recuperar fuerzas, la marcha ha continuado hasta volver hacia la N-340.

Bicicletada a su paso por Vila-real. / X

Ambiente festivo y reivindicativo

Una vez llegada a Castelló, la marcha ha recorrido la Ronda Millares hasta llegar a la Plaza de la Independencia, donde se ha dado por finalizada. La actividad ha transcurrido en un ambiente reivindicativo a la vez que festivo. Los silbatos no han parado de sonar a lo largo de la misma, junto a cánticos en defensa de la educación (y la sanidad) pública y del valenciano. Participantes al acto han destacado la respuesta positiva de la ciudadanía, tanto a la carretera, donde muchos vehículos hacían sonar el claxon, como por las calles de las dos ciudades, donde las muestras de apoyo eran constantes, tanto desde las aceras como desde balcones y ventanas.