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Bicicletada entre Castelló y Vila-real para arrancar la quinta semana de huelga educativa

La marcha ciclista lenta, que ha partido de Castelló con entre 100 y 150 participantes, busca reivindicar mejoras para la educación pública en su quinta semana de huelga

La marcha ciclista ha salido desde el parque Ribalta

La marcha ciclista ha salido desde el parque Ribalta

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Ramón Pérez

Castellón

Una bicicletada ha recorrido el trayecto entre Castelló y Vila-real por la N-340 en el arranque de la quinta semana de huelga educativa. Según ha comunicado la organización, la marcha ciclista lenta ha contado con la participación de entre 100 y 150 personas. La ruta ha arrancado a las 8 de la mañana desde el Parque Ribalta de Castelló, donde habían sido convocados los y las participantes a las 7.45 de la mañana.

Desde allí, el convoy ha recorrido la Avenida Vila-real y ha girado por la Avenida l'Alcora hasta llegar a la N-340, por dónde ha continuado hasta el salida sur de Vila-real.

Una vez allí, el recorrido ha seguido por las avenidas Europa y Francia hasta llegar al pabellón Bancaja, donde ha habido una parada de avituallamiento. La asamblea de docentes de Vila-real, con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad, había preparado botellas de agua y piezas de fruta para los y las ciclistas. Después de refrescarse y recuperar fuerzas, la marcha ha continuado hasta volver hacia la N-340.

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Bicicletada a su paso por Vila-real.

Bicicletada a su paso por Vila-real. / X

Ambiente festivo y reivindicativo

Una vez llegada a Castelló, la marcha ha recorrido la Ronda Millares hasta llegar a la Plaza de la Independencia, donde se ha dado por finalizada. La actividad ha transcurrido en un ambiente reivindicativo a la vez que festivo. Los silbatos no han parado de sonar a lo largo de la misma, junto a cánticos en defensa de la educación (y la sanidad) pública y del valenciano. Participantes al acto han destacado la respuesta positiva de la ciudadanía, tanto a la carretera, donde muchos vehículos hacían sonar el claxon, como por las calles de las dos ciudades, donde las muestras de apoyo eran constantes, tanto desde las aceras como desde balcones y ventanas.

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