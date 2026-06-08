Castellón, en el ‘top-5’ del mapa de la subida del precio de la vivienda en España

Que suba el precio de la vivienda no es novedad ni llama apenas la atención. Aquellos que acuden, por segunda vez, a consultar el precio de un piso que vieron hace un mes se topan con que ahora ha subido todavía más. No es casualidad. Castellón se sitúa entre las cinco provincias de toda España donde más se encarecen los inmuebles.

Así lo desvelan los datos recientemente publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que fijan la media del valor del metro cuadrado de una vivienda en suelo castellonense en los 1.445,40 euros al cierre del primer trimestre de este año. Se trata de, nada más y nada menos, un 17,2% más que lo que valía 365 días atrás. Resulta la cuarta subida más elevada de toda España, apenas superada por Cantabria (17,4%), Valencia (18,8%) y Segovia (19,1%).

Por encima de zonas más tensionadas

Llama la atención que el encarecimiento resulta mucho más fuerte en suelo castellonense que en otros territorios con mayor tensión en el mercado inmobiliario. Hablamos de Madrid (16,4%), Alicante (15,7%), Sevilla (12,8%) o Barcelona (12%), entre otros.

De hecho, Castellón llega a multiplicar la subida de precios de puntos como Teruel (9,4%), Jaén (8,8%), Palencia (8,2%), Cáceres (8,1%), Ceuta (8%), Lleida (7,8%) o Badajoz (5%).

A nivel nacional, el metro cuadrado se sitúa en una media de 2.315,70 euros, mientras que la variación interanual de los precios queda en el 13,9%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Este gráfico muestra el mapa de la subida de precios de la vivienda en España.

«Más margen»

¿Y a qué se debe? «En Castellón existe más margen para que los precios suban en comparación con el que tienen otras provincias españolas», analiza a este diario el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedeu. «Otros territorios ya están al límite», incide.

«Dentro de su importancia, Castellón cuenta con una notable demanda, al contar con sus localidades costeras o con una capital con un tejido industrial y económico consolidado», considera el máximo representante del sector inmobiliario de la provincia.

De hecho, si se mira el detalle por municipios, el importe medio por metro cuadrado se dispara todavía más en algunos casos. Ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Castelló, donde el precio llega a los 1.527 euros o en Vinaròs, donde queda fijado en 1.632 euros al concluir los primeros tres meses del presente ejercicio.

Sin cambio a la vista

Esta tendencia al alza, por ahora, parece que todavía tiene previsto quedarse en Castellón, ya que las ventas no aflojan en el sector. «Aunque los precios suben, la población ha crecido mucho y todavía hay bastante demanda. Las viviendas igual se venden aunque sean más caras», señala el presidente de Coapi Castellón. Ahora bien, Nomdedeu cree que «al final pasará igual que en otras provincias, donde ha llegado un momento en el que las subidas han tenido que frenarse y, aunque siguen, ir a menos».