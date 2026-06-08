Castellón, en el 'top ten' de provincias con más delitos de odio por población, las denuncias se duplican en un año

Castellón se ha situado entre las diez provincias de España con mayor tasa de delitos e incidentes de odio en relación con su población. En concreto, la provincia ocupa el octavo puesto nacional, con una tasa de 7,97 casos por cada 100.000 habitantes, según recoge el último anuario del Ministerio del Interior, hecho público esta semana. La cifra prácticamente duplica la registrada el año anterior y supone el dato más alto desde que existen registros.

El aumento de los delitos de odio en Castellón refleja una tendencia ascendente que también se observa en el conjunto de España. En 2025 se denunciaron en la provincia 50 presuntos ilícitos de odio, casi el doble que en 2024, cuando se contabilizaron 27 casos.

La tasa más alta desde que hay registros

La evolución de los datos sitúa a Castellón en un escenario preocupante. La tasa provincial ha pasado de 4,38 casos por cada 100.000 habitantes en 2024 a 7,97 en 2025, lo que supone prácticamente duplicar el indicador en solo un año.

Según la catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I, Marisa Cuerda, Castellón sigue la misma línea ascendente que se está produciendo en el resto del territorio nacional. La experta subraya que la mayor parte de los incidentes están relacionados con el racismo, la xenofobia, la islamofobia y, en general, con el rechazo “al diferente” y “al extranjero”.

Racismo y xenofobia, principales motivos

De los 50 presuntos delitos de odio denunciados en Castellón en 2025, casi la mitad, 23 casos, estuvieron vinculados a motivos raciales o xenófobos. Otros 8 casos se relacionaron con la orientación sexual o la identidad de género, mientras que el resto se repartió entre otros motivos, como el antigitanismo, la enfermedad o la disfobia, con entre uno y dos casos en cada categoría.

La comparación con 2024 confirma el fuerte incremento. Ese año se denunciaron 27 casos, de los que 17 correspondieron a racismo o xenofobia.

La tendencia provincial coincide con la evolución del conjunto del país. En España, los delitos de odio aumentaron un 23,6% respecto a 2024 y alcanzaron la cifra más alta de la serie histórica, iniciada en 2014. En total, durante 2025 se denunciaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio.

Más personas investigadas o detenidas

El incremento de denuncias también se refleja en el número de personas investigadas o detenidas. En 2025 fueron 23 las personas investigadas o detenidas por este tipo de infracciones en la provincia de Castellón, frente a las 14 registradas el año anterior.

De ellas, 10 personas fueron investigadas o detenidas por hechos vinculados al racismo o la xenofobia, el motivo que concentra la mayor parte de los casos denunciados en la provincia.

“El discurso político está encendiendo a la gente”

Marisa Cuerda plantea varias hipótesis para explicar el aumento de las denuncias. Entre ellas, apunta a una mayor sensibilización social, al porcentaje de población extranjera y al impacto de determinados discursos políticos polarizadores.

La catedrática considera que la llamada cifra negra de la criminalidad resulta muy difícil de detectar, aunque sí aprecia un cambio en la percepción social. “Conductas que antes la ciudadanía, las víctimas, no percibían como delictivas o ilícitas, ahora sí que las perciben porque ha habido un proceso de sensibilización, del respeto al otro. Y entonces se denuncia más”, señala.

Al mismo tiempo, Cuerda advierte del peso que puede tener el discurso público en este tipo de delitos. “El discurso político está encendiendo a la gente y por eso aumentan con carácter general. Si en el discurso público lo que se ha instalado como arma electoral es el odio al extranjero, ¿cómo no van a aumentar los delitos de odio?”, plantea.

La experta sostiene que, aunque se adopten medidas legislativas, el mensaje público puede incidir en la convivencia ciudadana. “Por una parte estás adoptando medidas legislativas, utilizando además el instrumento más poderoso que tiene el Estado para luchar contra la criminalidad. Y por otra parte resulta que el discurso público de nuestros políticos incide en el rechazo al diferente”, añade.

Castellón, por delante de la mayoría de provincias

La provincia de Castellón se sitúa en el octavo lugar de España por tasa de delitos de odio. En la comparativa facilitada, Toledo presenta una tasa ligeramente superior, de 8,92 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Lleida registra una cifra similar a la castellonense, con 7,67.

En Castellón, la tasa de población extranjera se sitúa en el 19%, próxima a la de Lleida, que alcanza el 21%. En Toledo, ese porcentaje es más bajo, del 13,4%.

En cuanto al número total de denuncias, en Lleida se registraron 35 delitos de odio, de los que 16 fueron por racismo o xenofobia. En Toledo, la cifra ascendió a 67 casos, con 28 vinculados a motivos raciales o xenófobos.

España alcanza la cifra más alta de la serie histórica

El repunte de Castellón se enmarca en una subida generalizada en el conjunto de España. En 2025 se denunciaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, lo que supone un aumento del 23,6% respecto al año anterior y la cifra más elevada desde el inicio de la serie histórica en 2014.

Por tipologías, los delitos de odio por racismo y xenofobia fueron los más numerosos en el país, con 934 hechos y un incremento del 16,1%. A continuación se situaron los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, con 571 hechos.