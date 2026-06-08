¿Eres castellonense y has ido a algún concierto de Bad Bunny de esta gira? Queremos conocer tu experiencia

Los conciertos de Bad Bunny en España se han convertido en uno de los fenómenos musicales del año. Miles de seguidores han llenado los estadios de Madrid y Barcelona en una gira marcada por la enorme expectación generada desde el anuncio de las fechas, la dificultad para conseguir entradas y el impacto económico que ha supuesto para muchos asistentes.

Más allá del espectáculo sobre el escenario, los conciertos han dado lugar a desplazamientos masivos desde numerosos puntos del país, largas esperas para acceder a los recintos y una intensa actividad en redes sociales, donde los asistentes han compartido vídeos, fotografías y opiniones sobre una experiencia que muchos llevaban meses, e incluso años, esperando vivir.

Desde Mediterráneo queremos conocer la experiencia de castellonenses que han ido a alguno de sus conciertos en España (Madrid o Barcelona). Si resides en la provincia, o si conoces a alguien que pueda dar a conocer su experiencia, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en bnebotlorenzo@mediterraneo.elperiodico.com, o mediante nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.