Los directores de instituto de Castellón rechazan las instrucciones de evaluación durante la huelga: no son números, son alumnos

La Asamblea de Directores y Directoras de los IES de la provincia de Castelló ha mostrado su rechazo a las instrucciones sobre evaluación y calificación del alumnado en el contexto de la huelga educativa por considerar que está alejadas de los centros.

Por un lado, señalan que el establecimiento de servicios mínimos en los cursos finalistas constituye una grave falta de respeto hacia el profesorado. "La Consellería actúa como si la evaluación solo se realizara en 4.º de ESO, 2.º de Bachillerato y 2.º de los ciclos formativos, mientras transmite implícitamente que el aprendizaje del alumnado de 1.º, 2.º y 3.º de ESO, o de 1.º de Bachillerato y de ciclos, es secundario o prescindible". Una decisión que consideran arbitraria e injustificable, que reduce la evaluación a una cuestión de titulaciones, expedientes y estadísticas.

Respecto a la evaluación, consideran que estas instrucciones la convierten en una simple cuestión burocrática y administrativa, y que traslada a los equipos directivos responsabilidades que no los corresponden. "Las calificaciones, las promociones y las titulaciones pasan a tratarse como un problema de gestión documental que hay que resolver a cualquier precio, perdiendo toda la importancia del proceso de la evaluación que es el eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje".

Además, consideran que el documento "vulnera el derecho del alumnado a una evaluación objetiva, que no es justa ni está ajustada a su realidad educativa, y difícilmente pueden reflejar la evolución real del alumnado a lo largo del curso".

Falta de confianza

Los directores insisten en que este "planteamiento evidencia, además, una preocupante falta de confianza de la Administración en la profesionalidad de sus trabajadores". Los responsables de los institutos considerna que los docentes, una vez más, han estado a la altura de una situación extraordinaria, demostrando compromiso y vocación de servicio público. El profesorado ha actuado siempre con un único objetivo: garantizar la mejor respuesta educativa posible para su alumnado y velar por su bienestar y progreso académico y personal. Esta misma falta de confianza se traslada también a los equipos directivos, a los cuales se pretende atribuir responsabilidades que exceden sus funciones.

Según señalan la función de los directores y directoras es garantizar el funcionamiento de los centros, y desarrollar una dirección pedagógica, técnica y humanista. No nos corresponde asumir decisiones académicas que corresponden a los equipos educativos ni suplir con instrucciones improvisadas las consecuencias de un conflicto que la Administración ha sido incapaz de gestionar y resolver hasta el momento.

Sin respuesta a las altas temperaturas

Mientras tanto, continuamos sin respuestas ni medidas efectivas ante situaciones que afectan directamente el bienestar y la seguridad de las comunidades educativas, como las altas temperaturas que sufren los centros en estas últimas semanas de curso. Desafortunadamente la Consellería nos recomienda reducir el tiempo lectivo, empobreciendo la calidad del aprendizaje de nuestro alumnado. Y tampoco se ha recibido ninguna respuesta a los trámites que como directores y directoras hemos presentado ante la Dirección Territorial con el estado de los centros. Para la Conselleria, el problema es que no quede ningún expediente sin cerrar. Para nosotros, el

problema es que detrás de cada expediente hay un alumno o alumna, con un futuro que merece ser atendido. La Conselleria trabaja con números y NIA (Nº de identificación del alumno)." Nosotros trabajamos con docentes, no docentes, alumnado y familias, nosotros trabajamos y nos preocupamos por las personas", aseguran.