Eva Alcón y Jesús Lancis formalizan el traspaso del Rectorado de la UJI: cuál será su primer acto oficial

La rectora en funciones de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, catedrática de Filología Inglesa, y el nuevo rector, Jesús Lancis Sáez, catedrático de Óptica, han formalizado el traspaso del Rectorado que se produce en la UJI con motivo de las elecciones celebradas el pasado 14 de mayo y del nombramiento publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Como parte del carácter simbólico de este acto, han firmado un documento en testimonio de la transición institucional y, posteriormente, Alcón ha entregado a Lancis una edición especial dorada del pin de la Universitat como símbolo de pertenencia y representación de la institución académica.

Ocho intensos años

Alcón ha señalado que «han sido ocho años intensos, pero muy satisfactorios porque hemos potenciado las capacidades formativas, de investigación y de innovación de la Universitat, además de ampliar su proyección internacional; una transformación que ha sido posible gracias a un esfuerzo colectivo del que también ha formado parte Lancis como vicerrector». En este sentido, ha expresado su apoyo al nuevo rector, «quien ha demostrado una visión estratégica y un compromiso institucional que será muy positivo para la UJI durante los próximos años».

Confianza, ilusión y firme voluntad

Por su parte, Lancis ha afirmado que asume la nueva etapa institucional «con confianza, ilusión y una voluntad firme de construir el futuro de la UJI desde un proyecto colectivo y desde la escucha permanente». Ante retos globales, como la crisis de valores éticos y democráticos, los cambios demográficos, la transformación digital, la sostenibilidad y las crecientes desigualdades, «queremos que la UJI sea una universidad reconocible en sus valores y principios, que se avance y lidere los cambios y que esté conectada al territorio».

Apoyo del 86%

La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) oficializa el nombramiento de Jesús Lancis como rector, después de ganar las elecciones con el apoyo del 86% del voto ponderado. Con este trámite se confirma el cese de Eva Alcón y se inicia, este martes 9 de junio, el mandato del nuevo rector. Tal como marca el procedimiento, el Consell de la Generalitat aprobó el pasado viernes, a propuesta de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades, el nombramiento del catedrático como máximo representante de la universidad pública de Castelló.

Pleno del consejo de universidades

A partir de este martes, Lancis ya ejerce plenamente sus funciones y, de hecho, asistirá como primera autoridad de la UJI a la reunión del pleno del Consejo de Universidades, que se celebra en Madrid. El nuevo rector dirigirá la UJI por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección, según estipula la nueva ley de universidades (LOSU).

Finalmente, queda pendiente el acto oficial y solemne de toma de posesión de Jesús Lancis, así como de su equipo de Gobierno.