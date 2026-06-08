El Hospital General de Castellón adjudica la reforma del paritorio, que incluirá una bañera obstétrica

El Hospital General de Castellón ha incorporado una sala con bañera obstétrica en la reforma del paritorio, cuyas obras están previstas para este mismo verano con un presupuesto de la Conselleria de Sanidad superior a los 550.000 euros. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Comsa services, la única que se ha presentado.

Las obras, según ha informado el departamento de salud de Castelló, tienen como objetivo adaptar la infraestructura asistencial a las necesidades actuales de las mujeres durante el proceso de parto, proporcionando una atención más humanizada dentro del protocolo obstétrico del paritorio. Así, el proyecto conlleva la adecuación de estas instalaciones a las recomendaciones actuales de atención al embarazo y parto, destacando la construcción de una sala con bañera que permita la inmersión en el agua de la mujer embarazada, como técnica para favorecer el alivio del dolor y promover la fisiología del parto.

Además, la remodelación pretende ofrecer equidad a las mujeres de la provincia de Castellón, ya que hospitales como La Plana de Vila-real cuentan ya con este tipo de instalaciones renovadas.

Traslado a la planta 3C

Debido a las obras de reforma del paritorio del Hospital General de Castellón, durante este periodo estival se trasladará la zona de partos a la planta 3C, como anunció Mediterráneo. La planificación de las obras conlleva el uso temporal de la planta 3C como área de paritorio, adaptando los espacios necesarios para esta finalidad y reorganizando los recursos materiales y humanos para que el equipo de profesionales continúe ofreciendo una atención de calidad a las mujeres embarazadas.

Por tanto, durante este verano, tanto el paritorio como las plantas de hospitalización de maternidad así como el Servicio de Ginecología y Obstetricia seguirán realizando la actividad asistencial habitual sin interrupciones por motivo de las obras de reforma. Según explicó en su día Conselleria, se trata de unas obras muy reivindicadas por el colectivo de mujeres del Departamento de Salud de Castellón ya que el proyecto conlleva la adecuación de estas instalaciones a las recomendaciones actuales de atención al embarazo y parto. "Se reagruparán los recursos para dar respuesta a las pacientes de Castellón en asistencia sanitaria ginecológica, obstétrica y al nacimiento", han señalado.

Acreditación de humanización al nacimiento

El Departamento de Salud de Castellón mantiene un compromiso firme con la humanización de la atención al nacimiento y la lactancia ya que tanto el Hospital General de Castellón como la mayor parte de los centros de salud cuentan con el galardón IHAN otorgado por la OMS y Unicef.

Así, el Hospital General de Castellón se encuentra en la fase 3D de dicha certificación que acredita una atención humanizada del proceso de nacimiento bajo unos estándares de calidad mundiales y trabaja en estos momentos en la implementación de la fase 4D, la de mayor nivel.

Por su parte, un total de 16 centros de salud de Atención Primaria han recibido también el galardón IHAN, que garantiza la atención del proceso de nacimiento bajo protocolos basados en la evidencia. El grupo 1, formado por los centros de salud Fernando el Católico, Gran Vía, Pintor Sorolla, San Agustín, Borriol, Vilafranca, Benicàssim, Benlloch, Vall d’Alba y Coves de Vinromà ya han obtenido la fase 3D y el grupo 2, constituido por los centros de salud Nou d’Octubre, Illes Columbretes, Raval Universitari, Palleter, Rafalafena y l’Alcora, se encuentran actualmente en la fase 2D.

El objetivo común es adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el hospitalario. Cabe destacar que estos protocolos cuentan con el respaldo de la acción europea JAPrevent NCD como programa de buenas prácticas en nuestro Departamento de Salud de Castellón.