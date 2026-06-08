Castellón no dormirá tranquilo: llega una noche de calor tropical

El verano aún no ha comenzado oficialmente, pero desde hace ya varios días Castellón vive unas jornadas de temperaturas elevadas. La semana pasada, los termómetros superaron los 30 grados, incluso llegaron a marcar 35 en Segorbe. El fin de semana, las precipitaciones llegaron a la provincia, lo que permitió que el calor diera una ligera tregua. El sábado y el domingo, el mercurio no llegó a alcanzar los 30 grados.

La jornada del martes estará marcada por intervalos nubosos. Los cielos cubiertos podrán causar precipitaciones en varias localidades de la provincia. Además, las temperaturas vuelven a ascender ligeramente, dejando temperaturas superiores a los 20 grados.

Noche tropical

Las noches tropicales vuelven a Castellón el martes. Durante las primeras horas, los termómetros marcarán 23 grados en el litoral de la provincia. En el interior, los termómetros no alcanzarán los 20 grados, oscilarán entre los 17 y 19. A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán algunos grados. Estas son las máximas pronosticadas para la noche del martes según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet):

Castelló : 23 grados

: 23 grados Burriana : 23 grados

: 23 grados Vinaròs : 23 grados

: 23 grados Peñíscola : 22 grados

: 22 grados Torreblanca : 22 grados

: 22 grados Benicàssim : 22 grados

: 22 grados Xilxes: 22 grados

Se mantiene el calor

Durante el resto de la jornada, se espera que las temperaturas cálidas se mantengan. En el norte de la provincia, los termómetros oscilarán entre los 24 y 26 grados. De forma similar sucederá en el litoral, donde el mercurio marcará 26 grados en la mayor parte de las localidades. En el sur, se prevé que el mercurio supere los 25 grados, llegando a recoger 28 grados en Onda y la capital de provincia.

Temperaturas máximas para el martes 9 de junio / AEMET

De cara a la noche, las temperaturas descenderán. En el litoral, el mercurio volverá a registrar datos superiores a los 20 grados. Mientras, en el interior de la provincia las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados.

Vuelta de las precipitaciones

El martes vendrá acompañado de cierta nubosidad. De cara a la tarde, la mayor parte de los cielos de la provincia estarán cubiertos. Así, el interior norte podrá sufrir ligeras precipitaciones. Estos son los municipios donde la Aemet prevé lluvias:

Cinctorres : 75%

: 75% Castellfort : 75%

: 75% Vilafranca : 70%

: 70% Zorita del Maestrazgo : 55%

: 55% Morella : 45%

: 45% Vistabella del Maestrat : 25%

: 25% Benassal : 10%

: 10% Montanejos : 10%

: 10% Pobla de Benifassà: 5%

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Esta es la predicción de Aemet de cara a los próximos días: