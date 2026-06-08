El mapa de las obras del corredor mediterráneo: los contratos más recientes, lo que se retrasa y lo que sigue en el aire

No son pocos los usuarios habituales del tren en Castellón que opinan que las obras del corredor mediterráneo son la historia de nunca acabar. La actuación es tan compleja que el Ministerio de Transportes sigue licitando medidas para adelantar los trabajos. Esto tiene efecto en Castellón, ya que toda la infraestructura ferroviaria de la provincia se encuentra en obras, con mayor o menor afectación. Estos son los elementos a punto de acabar, los que cambian el calendario previsto, e incluso aquellos que siguen en duda.

La última novedad se produjo el pasado viernes, con la adjudicación del contrato de las sujeciones para la implantación del ancho estándar entre Castelló y Tarragona. Lo ejecutará Cebutor SL, por un importe de 2,56 millones de euros, IVA incluido. Una vez se formalice este paso, la compañía tendrá un año para completar la actuación.

Contratos recientes

Pocas fechas antes, el 3 de junio, el ministerio anunciaba la licitación de un contrato consistente en la asistencia técnica y el suministro de pequeño material necesario para la ejecución de los trabajos de cambio de ancho de los aparatos de vía. El importe previsto es de 7,94 millones de euros. Puede llamar la atención este goteo de contratos, si se tiene en cuenta que la obra en el norte de la provincia fue adjudicada hace más de cuatro años. Con posterioridad se han realizado otras licitaciones, como los sistemas de seguridad para permitir que los trenes puedan circular a más de 200 kilómetros por hora.

Desde Adif, la compañía pública encargada de las infraestructuras ferroviarias y responsable de estas contrataciones, indican la posibilidad de que en los próximos meses haya algún procedimiento adicional relacionado con suministros. Un ejemplo es el adjudicado a finales del pasado año, con la aportación de balasto para las vías.

Recta final en el tercer hilo

Mientras siguen los trabajos en el norte provincial, se espera que la parte entre Castelló y València tenga lista la culminación del tercer hilo, lo que permitirá el paso de trenes de ancho estándar en sus dos vías. Desde 2018 una de ellas está adaptada. Esto ocasiona complicaciones en el paso del resto de trenes, especialmente los de Cercanías. Tras varios años de retraso, se espera que con el inicio del próximo curso ya entre en funcionamiento esta novedad, y termine un interminable proceso de 12 años.

Con todo, se mantienen algunos interrogantes. Como ya publicó este periódico, en febrero se anuló una licitación en marcha, que debía aportar la asistencia técnica para el mantenimiento de los aparatos de ancho mixto entre Castelló y València. El documento de desistimiento mencionó los "problemas de montaje provocados por la alta complejidad que tienen los desvíos de ancho mixto más modernos". Anunciaron que se iba a "preparar de forma inmediata una nueva licitación que recoja las necesidades".

Aplazado el corte total

El incumplimiento de los plazos de ejecución es una constante en un proceso tan complejo como el Corredor. Un caso evidente es el corte total del tramo ferroviario entre Castelló y Tarragona. No estaba previsto al comienzo de las obras, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció en Castelló que duraría cinco meses y comenzaría a finales de 2026. Posteriormente se postergó a abril de 2027. Esta medida genera dudas entre los usuarios, que tendrán como alternativa un servicio de autobuses. Se espera que en los próximos meses se haga la contratación de este medio de transporte compensatorio.

Entre Castelló y València hay prevista una plataforma ferroviaria exclusiva para los servicios de alta velocidad. En verano de 2023 se anunció el trazado por el que circulará. Desde entonces no se han conocido novedades. Maquinistas de Cercanías indican que esta plataforma es la única opción para evitar un colapso en las vías.

Sin noticias de la nueva plataforma

Entre Castelló y València hay prevista una plataforma ferroviaria exclusiva para los servicios de alta velocidad. En verano de 2023 se anunció el trazado por el que circulará. Desde entonces no se han conocido novedades. Maquinistas del servicio de Cercanías indican que esta plataforma es la única opción para evitar un colapso en las vías.