La megaplanta de amoniaco verde de Castelló avanza: el Consell podría dar el 'OK' en nueve meses

La planta de amoniaco verde que impulsa el grupo español Ignis en el Grau de Castelló, y que prevé crear unos 1.200 empleos, avanza. La empresa Armonia Green Castellón SL , que pertenece a la corporación Ignis, ya ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente que declare el proyecto como de interés autonómico (PIA), lo que de facto implica una agilización de todos los trámites administrativos. De hecho, y si finalmente el megaproyecto es declarado PIA, el Consell podría resolver toda la tramitación en un plazo aproximado de nueve meses.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha publicado este lunes un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) por el que somete a información pública la posible declaración como proyecto de interés autonómico (PIA) de la empresa Armonia Green Castellón para la instalación de una planta de procesamiento y almacenamiento de amoniaco mediante energía renovable. Las instalaciones se ubicarán en una parcela de la plataforma Logistics, a muy pocos metros del polígono industrial El Serrallo. El proyecto será sometido a información pública durante un mes y, en ese tiempo, cualquier persona física o jurídica puede presentar alegaciones. La documentación del expediente puede consultarse en la web de la Conselleria.

La posible declaración de la planta de amoniaco verde del Grau como de interés autonómico supondría un cambio sustancial en la tramitación. Esta figura, cuyo objetivo es acelerar la llegada de grandes proyectos a la Comunitat, fue aprobada en el último pleno del Consell del 2025 y forma parte del segundo decreto-ley de Simplificación administrativa, un macrodecreto que modificó o eliminó cerca de 750 artículos de la legislación valenciana y que introdujo cambios en los llamados PIA. Según ese decreto, al que pueden acogerse iniciativas empresariales que exigen una inversión mínima de 50 millones de euros o de 75 millones en el caso de instalaciones energéticas, el Gobierno valenciano podrá resolver los expedientes en un plazo aproximado de seis meses si requieren licencia ambiental, o de nueve meses si están sujetas a una Autorización Ambiental Integrada, como es el caso de la planta de amoniaco de Castelló.

1.400 millones de inversión y tres fases

La planta que Ignis proyecta en Castelló producirá amoniaco verde a partir de agua y energías renovables. Según las previsiones del grupo energético español, alcanzará una producción anual de 861.236 toneladas y permitirá evitar la emisión a la atmósfera de más de dos millones de toneladas de CO₂. Para ello, contará con una demanda máxima de electricidad de 1,05 GW, procedente exclusivamente de fuentes renovables.

La instalación principal de generación de hidrógeno y transformación en amoniaco verde se situará en la zona industrial próxima a la refinería de Castelló. Por su parte, la terminal de almacenamiento y carga se ubicará en el Puerto con el objetivo de facilitar la comercialización del producto por vía marítima hacia mercados internacionales. El proyecto contempla una inversión de 1.425 millones de euros y se ejecutará en tres fases. La primera está prevista para 2027, la segunda para 2029 y la tercera para 2031.