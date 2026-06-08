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El mensaje del Papa encuentra eco entre diputados y dirigentes de distinto signo político de Castellón

La visita del Pontífice al hemiciclo, inédita hasta ahora, ha provocado reacciones que trascienden las diferencias ideológicas

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Héctor Gozalbo

Héctor Gozalbo

Madrid

La intervención del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados ha dejado una profunda impresión entre los representantes políticos presentes en una jornada que ya forma parte de la historia institucional española. La visita del Pontífice al hemiciclo, inédita hasta ahora, ha provocado reacciones que trascienden las diferencias ideológicas y que coinciden en subrayar la profundidad humanista de un discurso centrado en la dignidad de las personas, el diálogo, la convivencia y los desafíos de la sociedad contemporánea.

Artemi Rallo

Entre quienes siguieron atentamente la intervención se encontraba Artemi Rallo, jurista y dirigente socialista vinculado al PSOE, quien siguió el acto desde Armenia a través de una retransmisión por streaming. Su valoración fue especialmente elogiosa. "Me ha parecido un discurso extraordinario sin paliativos. Me ha sorprendido desde el minuto uno", afirmó. Rallo destacó especialmente la defensa realizada por el Papa de la separación entre política y religión, subrayando que "la política es autónoma", sin que ello impida que las confesiones religiosas aporten una dimensión moral a la sociedad.

El socialista también puso en valor las referencias del Pontífice a la Escuela de Salamanca y a su contribución al humanismo universal, especialmente por el reconocimiento de la dignidad de los pueblos indígenas. Asimismo, destacó que León XIV abordó sin reservas cuestiones clave de la actualidad, desde los problemas sociales hasta el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. "No ha escatimado ni rehuido ningún tema. Ha hablado sobre tecnología e inteligencia artificial. Ha sido un discurso impecable y admirable que se convertirá en un referente durante mucho tiempo", señaló.

Susana Ros

También desde las filas socialistas, la diputada por Castellón Susana Ros valoró el significado institucional de la visita papal y el contenido de un mensaje que apeló directamente a la responsabilidad de los representantes públicos. "Ha sido un hecho histórico que un Papa visite por primera vez el Congreso, el lugar donde se ejerce la soberanía del pueblo español", destacó.

Ros aseguró haberse sentido especialmente identificada con las referencias a la moderación, el respeto, la paz, la necesidad de combatir la polarización política y la atención a los fenómenos migratorios. No obstante, expresó también una reflexión crítica al considerar que echó en falta una referencia más explícita a la igualdad entre hombres y mujeres. "Me han faltado palabras dirigidas a la justicia en relación con la igualdad entre hombres y mujeres", afirmó.

Alberto Fabra

Por su parte, Alberto Fabra, diputado del Partido Popular y expresidente de la Generalitat Valenciana, destacó la dimensión ética y social del mensaje papal, especialmente dirigido a quienes tienen responsabilidades de gobierno. "Ha sido un magnífico discurso dirigido a quienes tienen la posibilidad de estar en el Parlamento", manifestó.

Fabra resaltó que el eje central de la intervención fue la defensa de la dignidad humana como principio irrenunciable para cualquier acción política. Asimismo, valoró la atención prestada por León XIV a las personas más vulnerables y su insistencia en valores como el diálogo, el consenso y la escucha activa. "Ha recordado a los más débiles y vulnerables para que no les olvidemos. Ha puesto en valor el diálogo, el consenso, escuchar a quien piensa diferente y trabajar siempre en defensa de las personas", señaló.

Alberto Asarta

El diputado por VOX, Alberto Asarta, resumió de “fantástico” el discurso del Papa. “El Pontífice abordó muchos de los temas que nosotros llevamos en nuestro programa de partido: el aborto, la familia, la educación…”, señaló. “Ha pronunciado un discurso propio de un gran pastor de la Iglesia. Es un hombre que está con los pies en el suelo y que no duda en pisar los charcos”, ha añadido. Y concluyó: “la visita del Papa al Congreso ha sido más necesaria que nunca. Además el Pontífice ha recordado la polarización que existe en la política”. 

Las valoraciones de dirigentes procedentes de sensibilidades políticas distintas reflejan el amplio impacto de una intervención que, más allá de su dimensión religiosa, se presentó como una llamada al entendimiento en tiempos de creciente polarización. La defensa de la dignidad humana, la búsqueda del bien común, la responsabilidad política y la reflexión sobre los desafíos tecnológicos y sociales marcaron un discurso que ya es considerado por muchos como uno de los más relevantes pronunciados por un Pontífice ante representantes democráticos en España.

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La jornada concluyó con una sensación compartida entre buena parte de la clase política: la de haber asistido a un acontecimiento excepcional que trasciende la actualidad inmediata y que deja un mensaje de largo recorrido para las instituciones democráticas y para la sociedad española.

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