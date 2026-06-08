La neuróloga castellonense premiada con un premio nacional por su labor científica

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha otorgado a una neuróloga de Castellón el “Premio SEN Alzheimer” como reconocimiento a su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de esta enfermedad neurológica

“La SEN ha otorgado este Premio a la doctora Dolores Martínez por su sostenido liderazgo clínico promoviendo una atención integral a personas con enfermedad de Alzheimer”, recordó el Dr. Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología, en el acto de entrega del galardón.

Dónde ejerce

La doctora María Dolores Martínez Lozano es actualmente jefa de Sección de Neurología del Hospital General Universitario de Castellón y responsable de la Unidad de Memoria del Hospital La Magdalena. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, realizó la especialidad de Neurología vía MIR en el Hospital Universitario La Fe y completó posteriormente el Programa Oficial de Doctorado en Medicina Clínica de la Universitat de València. Asimismo, cuenta con un Máster Universitario en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud por la Universitat Politècnica de València.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha centrado su actividad asistencial e investigadora en el ámbito del deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Ha realizado estancias formativas en centros internacionales de referencia, entre ellos el Alzheimer Center de Ámsterdam, la Dementia and Memory Disorders Clinic de la University of California, Los Angeles (UCLA), el Karolinska Institutet de Estocolmo, la Columbia University de Nueva York y la Mayo Clinic de Rochester.

La Dra. Martínez Lozano es autora de numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales y ha participado como investigadora principal en múltiples ensayos clínicos nacionales e internacionales sobre enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Además, ha colaborado en diversos proyectos de I+D+i relacionados con el deterioro cognitivo y la demencia financiados en convocatorias públicas competitivas.

Labor docente e investigadora

Su trayectoria profesional ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio a la Actividad Asistencial más Innovadora e Integradora en Alzheimer del Sistema Sanitario Público Valenciano, el Premio FEVAFA en modalidad institucional y el Premio AFA Castellón en divulgación científica.

Reconocimiento

Desde el departamento de salud de Castellón han dado la enhorabuena a la doctora por este reconocimiento y por ofrecer a los pacientes del Departamento de Salud de Castellón la mejor atención humana y de calidad posible

En el ámbito docente, es profesora asociada de Neurología en la Universitat Jaume I y ha impartido múltiples cursos de formación de ámbito nacional e internacional. Asimismo, fue tutora MIR de Neurología en el Hospital General Universitario de Castellón.

También ha desempeñado diferentes responsabilidades en sociedades científicas y entidades vinculadas a la Neurología, entre ellas la Sociedad Española de Neurología, donde fue responsable del Área Social; la Fundación del Cerebro; y la Alzheimer’s Association International Society to Advance Alzheimer’s Research and Treatment (ISTAART). Además, forma parte del Comité Editorial de Revista de Neurología.