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Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas

Una firma 'premium' de moda y otra de productos para animales se suman a la oferta de los recintos de la capital de la Plana

Castellón incrementa su oferta de establecimientos con la apertura de dos nuevas tiendas en los centros comerciales de la capital de la Plana

Castellón incrementa su oferta de establecimientos con la apertura de dos nuevas tiendas en los centros comerciales de la capital de la Plana / Gabriel Utiel

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón incrementa su oferta de establecimientos con la apertura de dos nuevas tiendas en los centros comerciales de la capital de la Plana. Los grandes recintos continúan así ampliando su abanico de marcas y ganando músculo a la hora de captar clientes para realizar las compras.

La última firma en levantar la persiana en el centro comercial Salera ha sido Scalpers que, como ya avanzó este diario, se ha instalado en el espacio que dejó libre Stradivarius tras su reubicación. La marca de moda premium ha abierto de esta forma se segundo local en la ciudad de Castelló, pues ya cuenta con una tienda en pleno centro, en la calle Enmedio.

Como es habitual, Scalpers ha apostado por implantar su último concepto de establecimiento, que se caracteriza por espacios diáfanos, con tonos cálidos y acabados en madera y donde la colección de moda resulta la protagonista.

Futuras incorporaciones y un cierre

También en Salera hace unas semanas se produjo el cierre de la tienda Snipes, especializada en zapatillas, mientras que está pendiente que se concrete la futura apertura ya anunciada de Cortefiel, en lo que será su regreso al centro comercial, y de Rossellimac, centrada en los productos de Apple. Asimismo, prosiguen los trabajos en el emplazamiento de la firma estadounidense Tk Maxx, junto al hipermercado Alcampo.

Noticias relacionadas y más

A poca distancia, en el parque comercial y de ocio Estepark, se suma otro estreno hace apenas unos días. La cadena de productos y accesorios para animales Guaw ya ha levantado su persiana en el local antes ocupado por la tienda multiproducto Gifi, que echó el cierre de forma abrupta por la delicada situación financiera de la compañía.

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