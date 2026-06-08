Un patinete eléctrico, un carro y hasta una rueda de camión: la basura que PortCastelló saca del mar

Un patinete eléctrico, un carro de la compra, una rueda de camión, vallas metálicas y hasta un extintor. Son solo algunos de los residuos que han sido retirados este fin de semana del fondo marino durante la III Jornada de limpieza solidaria organizada por la Fundación PortCastelló, en colaboración con el Club de Buceo Escorpa.

La actuación, enmarcada en la campaña ‘1m2 contra la Basuraleza’ de SEO/BirdLife, ha permitido rescatar más de media tonelada de residuos vertidos al mar, una cifra que evidencia el impacto que sigue teniendo el abandono de basura en el entorno natural y, especialmente, en los ecosistemas marinos.

La jornada contó con la participación de 63 voluntarios, en su mayoría buzos del club Escorpa, junto a miembros del grupo Scouts Sant Pere, personal de la Autoridad Portuaria y representantes de la comunidad portuaria. La iniciativa ha batido este año récord de participación y se consolida como una de las principales acciones de responsabilidad social corporativa de la Fundación PortCastelló en materia de conservación marina y sensibilización ambiental.

Residuos de gran volumen

Entre los objetos recuperados destacan materiales de gran tamaño y elevado impacto ambiental, cuya presencia en el fondo marino supone un riesgo para la fauna, deteriora la calidad del ecosistema y refleja la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana frente al abandono de residuos.

En la campaña participó también el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castelló, Gonzalo Romero, y colaboraron el proyecto LIBERA de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, la Cofradía de Pescadores, el Real Club Náutico, Consulmar, Marina PortCastelló, Fundación Ecoalf y el Club de Actividades Subacuáticas Escorpa.

Consulmar puso a disposición una de sus embarcaciones para apoyar las labores de limpieza y ofrecer posteriormente un paseo a las personas voluntarias.

La gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, agradeció la participación de los voluntarios y el apoyo de las entidades colaboradoras, cuya implicación, afirmó, “contribuye no solo a la protección del mar, sino también a la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con la sostenibilidad”.

Soria destacó que, con iniciativas como esta, la Autoridad Portuaria de Castellón, en colaboración con la Fundación PortCastelló, “reafirma su apuesta por la conservación del medio ambiente y por la promoción de acciones que fomenten la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas marinos”.

La jornada volvió a demostrar que la colaboración entre ciudadanía, tejido empresarial e instituciones es clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el entorno.