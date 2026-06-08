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Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: "No tengo fuerza moral para quitarles nota"

Docentes de Castellón dudan de su "fuerza moral" para corregir la selectividad por errores en la plantilla oficial

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en catorce comunidades autónomas. En imagen, estudiantes en Santiago de Compostela. INICIO. COMIENZO. ANTIGUA SELECTIVIDAD. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. ALUMNOS

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en catorce comunidades autónomas. En imagen, estudiantes en Santiago de Compostela. INICIO. COMIENZO. ANTIGUA SELECTIVIDAD. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. ALUMNOS / Xoan Álvarez / FDV

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad se darán a conocer este viernes 12 de junio después de que las pruebas finalizaran el pasado jueves, los docentes tienen ante sí la ingente tarea de corregir los exámenes de los casi 3.000 estudiantes que realizaron la selectividad en la Universitat Jaume I de Castellón. Sin embargo, en los últimos días ha saltado la polémica, pues, según ha denunciado un docente de Castellón en sus redes sociales, los propios redactados oficiales de la plantilla de corrección contienen errores ortográficos en valenciano.

El encabezado oficial incluye expresiones en el redactado en valenciano como "correcció idiomática" y "coherència, cohesió, correcció i presentación" mezclando términos en castellano y valenciano.

El docente ha señalado: "Creo que no puedo, éticamente, corregir la ortografía de mis 107 exámenes de Selectividad. Si el mismo examen, tiene errores así ¿cómo voy a corregir acentos al alumnado? Que venga la consellera o la Conselleria de Educación a hacer esa tarea", ha señalado. "En definitiva, no voy a corregir ninguna falta más. Las marcaré si las veo, pero no tengo fuerza moral para quitarle nota a nadie, visto lo visto", ha señalado el docente, que ha recordado que se trata de un examen oficial, que es común a toda la Comunitat Valenciana. Su comentario ha recibido decenas de likes en redes sociales.

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Documento con faltas ortográficas.

Documento con faltas ortográficas. / Texto de la plantilla

Mediterráneo ha consultado a la Conselleria de Educación sobre esta situación, sin haber obtenido respuesta al respecto.

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