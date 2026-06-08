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El PSPV-PSOE de Castellón acusa al PP de encarecer la vivienda protegida y dejarla fuera del alcance de quien la necesita

Jiménez critica que la Generalitat opte por esta vía mientras renuncia a ampliar el parque público y frenar la especulación

La secretaria de Organización socialista, Maria Jiménez.

La secretaria de Organización socialista, Maria Jiménez. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castellón

El PSPV-PSOE de Castellón ha denunciado que el Consell del PP de Juanfran Pérez Llorca ha decidido encarecer la vivienda protegida justo cuando miles de jóvenes y familias tienen más dificultades para emanciparse, pagar un alquiler o comprar una vivienda.

La subida aprobada, de casi 200 euros por metro cuadrado, hará que una vivienda protegida media de 100 metros cuadrados pueda llegar hasta los 257.000 euros, sin incluir impuestos ni otros gastos asociados, según detallan.

La secretaria de Organización, Maria Jiménez, ha criticado que “hablar de vivienda protegida a estos precios es un auténtico despropósito, porque pierde todo su sentido social”. Según ha señalado, esta decisión aleja todavía más a los jóvenes, las familias y los trabajadores con ingresos medios de la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

"El camino contrario"

“El problema de la vivienda en Castellón no se resuelve subiendo el precio de la vivienda protegida, sino ampliando el parque público, movilizando suelo, reforzando ayudas y aplicando políticas que pongan límites a la especulación. Justo el camino contrario que ha emprendido el PP”, ha advertido.

La diputada provincial ha señalado que “el PP vuelve a mirar la vivienda con ojos de negocio, no como el derecho que es”, y ha criticado que el Consell encarezca precisamente la opción que debía dar una salida a jóvenes y familias mientras renuncia a ampliar el parque público y frenar la especulación. “En Castelló hacen falta más pisos públicos, más ayudas y precios que se puedan pagar. Lo que están haciendo no tiene ningún sentido”, ha remarcado.

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Jiménez ha acusado al Consell de Pérez Llorca de “ir siempre un paso por detrás del problema” y, cuando actúa, “hacerlo todavía más grande”. Por ello, ha reclamado a la Generalitat que "deje la batalla partidista y los intereses ocultos y ponga en marcha medidas que ayuden, de verdad, a los castellonenses a acceder a una vivienda digna".

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