Los robos en viviendas, las riñas y las ciberestafas impulsan el aumento de delitos en Castellón

La provincia de Castellón registró 6.674 delitos entre enero y marzo de 2026, un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior. El balance del Ministerio del Interior refleja una subida contenida en términos generales, pero con incrementos en delitos como robos con fuerza, las lesiones y riñas tumultuarias, los delitos contra la libertad sexual y la cibercriminalidad.

Más delitos en Castellón durante el primer trimestre de 2026

La criminalidad creció en la provincia de Castellón durante los tres primeros meses del año. En términos absolutos, se denunciaron 6.674 infracciones penales, lo que supone un incremento del 0,4% respecto al primer trimestre del año anterior.

Esta cifra implica que, de media, en la provincia se denunciaron 74 delitos al día entre enero y marzo de 2026.

Aunque el aumento global es moderado, el balance evidencia repuntes importantes en determinadas tipologías delictivas, especialmente en los delitos contra el patrimonio, las lesiones, los ciberdelitos y las infracciones contra la libertad sexual.

Los robos con fuerza en domicilios suben un 20,9%

Uno de los incrementos más destacados se produjo en los robos con fuerza en domicilios, que aumentaron un 20,9% en la provincia de Castellón hasta alcanzar los 399 casos en el primer trimestre.

Por municipios, Castelló de la Plana registró 88 delitos de este tipo, un 4,3% menos. Le siguieron Benicàssim, con 28 casos y un fuerte incremento del 133,3%; Vinaròs, con 25 denuncias y una subida del 56,3%; Burriana, con 19 casos y una caída del 40,6%; Vila-real, con 19 delitos y un aumento del 18,8%; y la Vall d’Uixó, también con 19 casos, un 5,6% más.

También crecieron los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones, con un aumento del 6,9% y un total de 465 denuncias.

Las sustracciones de vehículos también fueron al alza. En los tres primeros meses del año se denunciaron 52 vehículos robados, un 15,6% más que en el mismo periodo anterior.

Las lesiones y riñas tumultuarias aumentan casi un 10%

Los delitos de lesiones y riña tumultuaria también crecieron en la provincia de Castellón. En total, se contabilizó un centenar de casos, lo que supone una subida cercana al 10%.

Uno de cada cuatro delitos de este tipo se denunció en Castelló de la Plana, aunque en la capital de la Plana esta tipología bajó un 34%.

En cambio, el balance refleja incrementos significativos en otros municipios. En Onda, los delitos de lesiones y riña tumultuaria subieron un 500%; en Vinaròs, aumentaron un 100%; y en Vila-real, crecieron un 25%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Fuente Ministerio del Interior

La ciberdelincuencia crece un 8,5% en Castellón

La cibercriminalidad continúa al alza en la provincia. Durante el primer trimestre de 2026, las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron conocimiento de 1.372 ciberdelitos, un 8,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

La mayoría de estos delitos fueron estafas informáticas, que aumentaron un 15%.

Los delitos contra la libertad sexual suben un 6,8%

Los delitos contra la libertad sexual también aumentaron en la provincia de Castellón. Entre enero y marzo se denunciaron 57 lo que representa un incremento del 5,6%.

De ese total, 10 fueron agresiones sexuales con penetración, la misma cifra registrada en el primer trimestre del año anterior.

Por municipios, el balance muestra descensos en algunos de los principales núcleos de población. En Vinaròs, los delitos sexuales bajaron un 40%; en la Vall d’Uixó y Burriana descendieron un 33%; y en Castelló de la Plana, se denunciaron un 13% menos. En cambio, subieron en Benicàssim, Vila-real y Onda.

Tres homicidios consumados entre enero y marzo

La provincia de Castellón registró en el primer trimestre de 2026 tres homicidios dolosos y asesinatos consumados, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior.

Estos casos corresponden al crimen machista ocurrido en Benicàssim, donde un hombre asesinó a su expareja, enfermera, y al caso de Xilxes, donde un varón mató a su mujer y a su hija.

Además, se registraron tres homicidios y asesinatos en grado de tentativa.

Castelló ciudad reduce la criminalidad un 5,7%

Por municipios, Castelló de la Plana redujo la criminalidad un 5,7% en el primer trimestre del año, con un total de 1.819 delitos denunciados.

En la capital de la Plana aumentaron los delitos de tráfico de drogas, con una subida del 22%, pero bajaron otras tipologías como las peleas, que descendieron un 34%; los robos con violencia e intimidación, que cayeron un 31%; y las agresiones sexuales con penetración, que bajaron un 33%.

Vinaròs, la Vall d’Uixó y Onda registran los mayores repuntes

La delincuencia también descendió en Vila-real, donde se denunciaron 330 delitos, un 6,3% menos. No obstante, en este municipio crecieron los robos con violencia e intimidación, con un incremento del 166,7%, y los robos con fuerza en domicilios, que aumentaron un 18,8%.

También bajó la criminalidad en Burriana, con un descenso del 21%; en Benicarló, con una caída del 5%; y en Benicàssim, donde se redujo un 1,3%.

En cambio, las denuncias repuntaron con fuerza en Vinaròs, donde la criminalidad subió un 30,5% hasta alcanzar los 500 delitos.

También aumentó en la Vall d’Uixó, con un incremento del 18% y un total de 373 casos, y en Onda, donde la delincuencia creció un 11,6% hasta situarse en 260 delitos denunciados.