Suben los delitos contra la libertad sexual, los ciberdelitos, las peleas y los robos con fuerza en domicilios en Castellón

La provincia de Castellón registró más delitos en el primer trimestre del año que en el mismo periodo del año anterior. En términos porcentuales, destaca el incremento de los robos con fuerza en domicilios, las lesiones y riña tumultuaria, los delitos contra la libertad sexual, y la cibercriminalidad. Así se desprende del balance hecho público por el Ministerio del Interior.

En términos absolutos se denunciaron 6.674 delitos en la provincia de Castellón en los tres primeros meses del 2026, lo que supone un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto supone que, de media, cada día se denunciaron 74 ilícitos.

Robos en domicilios

Los robos con fuerza en domicilios se incrementaron un 20,9% alcanzando la cifra de 399. También se incrementaron los ocurridos en establecimientos y otras instalaciones (+6,9%), con 465. También fueron a más las sustraciones de vehículos (+15,6%), con 52 vehículos robados. Castellón registró 88 delitos de este tipo, seguido de Benicàssim (28), Vinaròs (25), Burriana (22) y Vila-real y la Vall (19 cada uno) como los que registraron más casos.

Lesiones y riña tumultuaria

Los delitos de lesiones y riña tumultuaria se incrementaron casi un 10%, con un centenar de casos. Uno de cada cuatro se denunciaron en la capital de la Plana, si bien allí bajaron un 34%. Aumentaron en Onda (500%), Vinaròs (+100%) y Vila-real (+25%).

Ciberdelincuencia

Los ciberdelitos aumentaron un 8,5%. En total las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron conocimiento de 1.372, principalmente estafas informáticas, que aumentaron un 15%. Los municipios de más de 20.000 habitantes donde más crecieron los delitos on line fueron Vinaròs (+52,5%), Onda (+36,4%). En cambio, bajaron en la Vall d'Uixó (-8,5%).

Delitos sexuales

Los delitos contra la libertad sexual se incrementaron un 6,8% hasta alcanzar los 47 casos en 3 meses. De ellos, 10 fueron con penetración, la misma cifra que el año pasado por esas fechas. No obstante, en Vinaròs bajaron un 40%, en la Vall d'Uixó un -33% y en Castelló ciudad se denunciaron un 13% menos.

Asesinatos y homicidios

De enero a marzo se produjeron tres homicidios dolosos y asesinatos consumados, la misma cifra que el año pasado, que corresponden con el crimen machista ocurrido en Benicàssim en que un hombre asesinó a su expareja, enfermera, y un varón que mató a su mujer y a la hija en Xilxes. También hubo 3 en grado de tentativa.

Municipios

Por lo que respecta a los municipios más poblados de la provincia, en Castelló ciudad bajó la criminalidad (-5,7%) con 1.819 delitos con un aumento del tráfico de drogas (22%) y una bajada de peleas (-34%), robos con violencia e intimidación (-31%) y las agresiones sexuales con penetración (-33%).

La delincuencia también fue a menos en Vila-real (-6,3%) al denunciarse 330 delitos. Aumentaron los robos con violencia e intimidación (+166,7%) y los robos con fuerza en domicilios (18,8%), entre otros.

En cambio, las denuncias repuntaron en Vinaròs con un 30,5% hasta alcanzar la cifra de 500. Igualmente ascendió en la Vall d'Uixó, con un 18% más, hasta alcanzar los 373 casos. En Onda también creció, un 11,6% con 260 casos.