Los taxistas de Castellón cargan contra el decreto por "abusar de los ayuntamientos" y permitir a los VTC "hacer de taxis"

Los taxistas de Castellón, integrados en la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, han vuelto a mostrar hoy su rechazo al nuevo decreto ley que modifica el marco regulador del taxi y de las VTC (vehículos con chófer/conductor) en la Comunitat Valenciana. En un comunicado la entidad sostiene que la norma permitirá que las VTC realicen servicios urbanos en la Comunitat “sin ningún control”.

La Confederación acusa al conseller Vicente Martínez Mus de “traición” y de haber mentido al sector. Según recoge el comunicado, el Consell asegura que el decreto protege al taxi, pero la organización considera que, en realidad, “protege a las plataformas y a las multinacionales dueñas de la mayoría de VTC”.

Se elimina el tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos

Entre los puntos que denuncia el colectivo figura la eliminación del tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos. A juicio de la Confederación, esta medida permitirá que las VTC trabajen “prácticamente con inmediatez”. También critica que las VTC puedan hacer servicios urbanos por toda la Comunidad Valenciana y que, según sus datos, haya 2.004 vehículos VTC que podrán operar “casi como si fueran taxis”.

La organización sostiene además que no existe control administrativo suficiente sobre la actividad de las VTC y afirma que cuenta con resoluciones del Consejo de Transparencia y del TSJCV que, según su versión, demuestran esa falta de control. También advierte de que el decreto convierte todo el territorio autonómico en una zona urbana para las VTC, algo que califica de “disparate legal”.

"Un abuso hacia los ayuntamientos"

Otro de los reproches de los taxistas se centra en el papel de los ayuntamientos. La Confederación considera que la norma supone “un verdadero abuso” hacia las administraciones locales, al entender que no tendrán control sobre el tráfico, el espacio público o la regulación de las zonas urbanas.

El comunicado también cuestiona la promesa de realizar un estudio que determine el futuro del taxi y de las VTC. La entidad recuerda que, según afirma, acumulan cuatro sentencias del TSJ en cuatro años que anulan resoluciones de tarifas por informes “muy pobres o inexistentes”.

La Confederación asegura que esperará unos días a disponer de informes detallados de sus abogados para valorar las opciones del sector. En su escrito, pide además a los gobiernos de los ayuntamientos de la Comunitat que se sitúen “al lado del sentido común” y obliguen a cambiar la norma.