Tráfico hoy en Castellón: Obras en la red viaria provocan cortes y desvíos en varias carreteras
Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados y limitaciones de anchura
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:
Incidencias activas por carretera en Castellón
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
AP-7
- Peñíscola (km 365 - 367): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Alcalá de Xivert (km 382 - 383): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Almenara (km 460 - 462): Obras, sentido decreciente, Corte móvil
CV-10
- Benlloc (km 50 - 57): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Vilanova d'Alcolea (km 58 - 68): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Les Coves de Vinromà (km 67 - 85): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
CV-125
- Portell de Morella (km 18 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-129
- Albocàsser (km 13 - 14): Obras, sentido decreciente, carril cortado
CV-135
- Sant Mateu (km 0 - 9): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-15
- Vall d'Alba (km 7 - 15): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sierra Engarceràn (km 26 - 31): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 36 - 44): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente, Carril único de doble sentido
CV-164
- Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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