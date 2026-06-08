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Tráfico hoy en Castellón: Obras en la red viaria provocan cortes y desvíos en varias carreteras

Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados y limitaciones de anchura

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:

Incidencias activas por carretera en Castellón

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

AP-7

  • Peñíscola (km 365 - 367): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Alcalá de Xivert (km 382 - 383): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Almenara (km 460 - 462): Obras, sentido decreciente, Corte móvil

CV-10

  • Benlloc (km 50 - 57): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Vilanova d'Alcolea (km 58 - 68): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Les Coves de Vinromà (km 67 - 85): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente,  Carril cortado

CV-125

  • Portell de Morella (km 18 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-129

  • Albocàsser (km 13 - 14): Obras, sentido decreciente, carril cortado

CV-135

  • Sant Mateu (km 0 - 9): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

  • Vall d'Alba (km 7 - 15): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sierra Engarceràn (km 26 - 31): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 36 - 44): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente, Carril único de doble sentido

CV-164

  • Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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