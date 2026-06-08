Así fue el viaje del primer turista de Castellón: Una odisea de 2.700 kilómetros que terminó a las puertas de Roma

Como todos los años y con la llegada del calor empiezan a aparecer los primeros turistas en nuestras terrazas y costas, añadiendo una pincelada de color al paisaje. Si bien el turismo de masas es un fenómeno que no empieza a darse hasta el siglo XX, nuestra provincia siempre ha recibido visitantes de muchas partes del mundo, por lo que hoy vamos a hablar de uno de los primeros turistas del cual tenemos constancia que recorrió lo que hoy es la provincia de Castellón.

Ese viajero, cuyo nombre por desgracia desconocemos, era oriundo de Gades (actual Cádiz), muy probablemente mercader, y atravesó la provincia en algún momento del siglo I a. C. como parte de un viaje mayor que había de llevarle hasta Roma; al fin y al cabo, en aquellos días todos los caminos llevaban allí.

Gades era una de las ciudades peninsulares que sostenía una de las alianzas más prolongadas con Roma, habiendo obtenido por ello el estatus de “civitas foederata”, lo cual le otorgaba un estatuto especial que le permitía mantener un lucrativo comercio basado en las exportaciones de salazones, aceite, tinte púrpura o el afamado “garum”, que era una salsa de pescado especialmente valorada dentro de la gastronomía romana. Este comercio hacía que la presencia de gaditanos en Roma no fuera extraña y llegó a ser tal y de tal nivel, que en el Anfiteatro Flavio, también conocido como el Coliseo, estos llegaron a tener su propio espacio reservado para ver los juegos, lo cual se sospecha por unas bancadas de piedra encontradas en el Coliseo en 1939 con la inscripción “gaditanorum”.

Así pues, tenemos a nuestro comerciante gaditano por los caminos recorriendo la Vía Augusta, que conectaba Gades con los Pirineos a través de sus 1500 km y, a su vez, con Roma. La Vía Augusta en nuestra provincia, de la cual se conserva algún tramo en las cercanías de Benlloc, discurría de norte a sur por un trazado de 124 km próximo al mar. Aparte de vía de comunicación, servía como eje de toda la actividad económica de la provincia, por lo que no es por azar que en las proximidades de su trazado se hayan encontrado los principales vestigios de la presencia romana en nuestra provincia, como por ejemplo las villas romanas de Benicató en Nules, Sant Gregori en Burriana, Vinamargo en Castellón o el Arco de Cabanes, que se encontraría en las proximidades de la antigua Ildum.

¿Y cómo sabemos que nuestro viajero gaditano pasó por lo que hoy es la provincia de Castellón? Por su curioso mapa de viajes. Este gaditano llevaba consigo 4 vasos que eran ni más ni menos que un curioso mapa de carreteras del siglo I. Este mapa indicaba cada una de las paradas o postas (conocidas en la época como mansiones o “mansus”) que, separadas por lo que en la época era aproximadamente una jornada de viaje, indicaban al viajero dónde hacer parada. 104 localidades que recorrían las 1841 millas romanas (2780 km) existentes entre Cádiz y Roma.

Recorrido del ilustre viajero que pasó por la provincia de Castellón durante el Imperio de Roma. / Mediterráneo

Así, en su itinerario y viendo los vasos, sabemos que la vigésima posta sería la ciudad de VALENTIA, tras la cual llegaría a SAGUNTUM. Entró en lo que hoy es nuestra provincia siendo su primera parada AD NOVLAS (Nules) para, al día siguiente, llegar a ILDUM (cercanías de Cabanes); siguió su trayecto hasta INTIBILIM (posiblemente cerca del municipio de Traiguera), donde dos siglos antes se habían enfrentado romanos y cartagineses durante la segunda guerra púnica, y una vez allí dirigirse hacia DERTOSA. En total 4 días para atravesar nuestra provincia de sur a norte, una estancia corta, pero en la cual esperamos que nuestro turista gaditano disfrutase de la gastronomía y los paisajes de la región.

Por último, sabemos que nuestro gaditano llegó a buen puerto porque a escasos kilómetros de Roma realizó un desvío hacia el interior pasando por el lago Braciato y llegando hasta el santuario termal de Aquae Apollinares; allí nuestro feliz viajero abandonó sus vasos/mapas de viaje probablemente como ofrenda al dios Apolo, patrón de aquel santuario, y en agradecimiento al buen término de su viaje, que le habría llevado aproximadamente 3 meses.

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Los vasos, hoy conocidos como vasos Apolinares o de Vicarello, fueron encontrados entre 1852 y 1863 y hoy en día se pueden contemplar en el Museo Nacional Romano.