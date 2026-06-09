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Las 5 noticias del día que no te puedes perder / Mediterráneo

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Adriana James

Adriana James

El Periódico Mediterráneo te acerca la actualidad de Castellón con una selección de las 5 noticias más destacadas del día, en una jornada que combina la apertura de un parque canino, la alerta por un tiburón, el comercio agrícola y otros temas de interés.

Inauguran un nuevo parque canino en Castelló

Inauguran un nuevo parque canino en Castelló

Vídeo: Maribel Sancho y Leo estrenan el nuevo 'parque temático' para perros en Censal

Maribel Sancho y Leo estrenan el nuevo 'parque temático' para perros en Censal / Mediterráneo

Maribel Sancho y su perro Leo, disfrutan del nuevo parque canino en el PAU Censal (Programa de Actuación Urbanística Censal) que ha inaugurado el Ayuntamiento de Castelló. Situado entre el Palau de la Festa y la Comisaría de la Policía Nacional, el espacio destaca por estar totalmente equipado: doble puerta de seguridad, zonas de sombra, agua para las mascotas, mobiliario lúdico y áreas para correr y hacer ejercicio.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Presencia del gran tiburón blanco en el Mediterráneo

Presencia del gran tiburón blanco en el Mediterráneo

El tiburón blanco no había sido grabado hasta ahora en el Mediterráneo

El tiburón blanco en el Mediterráneo / Agencias

La grabación de un tiburón blanco adulto nadando libremente en el Mediterráneo, ha reavivado el debate sobre su posible presencia en la costa de Castellón. Según Jaime Penadés, de la Fundación Azul Marino, sería una gran noticia desde el punto de vista biológico, aunque aclara que es muy poco probable verlo en aguas castellonenses.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

La venta de productos agrícolas en las puertas de las casas en Castelló, una tradición en peligro de desaparecer.

La venta de productos agrícolas en las puertas de las casas en Castelló, una tradición en peligro de desaparecer.

Imagen de archivo de la venta de naranjas en las puertas de las viviendas en Castelló.

Imagen de archivo de la venta de naranjas en las puertas de las viviendas en Castelló. / Institut Interuniversitari de Geografia de la UJI.

Un estudio del Institut Interuniversitari de Geografia de la UJI, pone en valor la venta directa de productos agrícolas en las puertas de las casas en Castelló, una tradición local en declive por la falta de relevo generacional, aunque regulada por decreto. El estudio destaca que fomenta relaciones de confianza vecinal y conectan la huerta con la ciudad, por lo que propone su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial (BIC) en la Comunitat Valenciana.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Un joven acepta 6 años de prisión en Castellón por abusar de una amiga menor de edad

Un joven acepta 6 años de prisión en Castellón por abusar de una amiga menor de edad

El hombre condenado por agresión sexual, este martes en la Audiencia Provincial de Castellón.

El hombre condenado por agresión sexual, este martes en la Audiencia Provincial de Castellón. / Ramón

Un joven ha sido condenado a seis años de prisión tras reconocer una agresión sexual a una amiga menor de edad de 17 años. El varón se aprovechó de que la joven se quedó dormida en su piso después de una noche de fiesta para abusar de ella. El condenado deberá pagar 5.000 euros de indemnización.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

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Jesús Lancis pasa a ser el nuevo rector de la UJI

Jesús Lancis pasa a ser el nuevo rector de la UJI

Equipo del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis.

Equipo del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis. / Mediterráneo

La Universitat Jaume I inicia una nueva etapa con Jesús Lancis como rector, tras relevar a Eva Alcón. Su primer acto ha sido nombrar al nuevo equipo de gobierno, en el que destaca una amplia mayoría de mujeres en los vicerrectorados. Lancis afronta un mandato de seis años con un proyecto centrado en la innovación, la transformación social y el bienestar de la comunidad universitaria.👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

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