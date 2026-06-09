El acceso a la vivienda, cada vez más cuesta arriba en Castellón: ¿Cuántos años de salario necesitas para comprar una casa?

El precio de la vivienda siguen escalando sin tregua y complica, y no poco, la vida a todos aquellos que aspiran a convertirse en propietarios. Solo en el último año, y según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el coste del metro cuadrado ha aumentado un 17,2% en Castellón, lo que sitúa a la provincia como la cuarta del país donde más han crecido. Un incremento que va a muchísima mayor velocidad que el alza de los sueldos y que obliga a destinar una importante proporción de los ingresos mensuales al pago del piso. Eso sí, a pesar de que el mercado inmobiliario bulle, Castellón se mantiene entre las provincias donde comprar una vivienda requiere un menor esfuerzo salarial.

El estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025, elaborado por Fotocasa e InfoJobs y publicado este martes, concluye que los castellonenses tuvieron que destinar en 2025 el salario bruto íntegro de 4,7 años para adquirir una vivienda de 80 metros cuadrados, un dato que sitúa a la provincia muy por debajo de la media nacional, que alcanza los 8,4 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 101 meses. También queda lejos del esfuerzo medio de la Comunitat Valenciana, donde comprar una vivienda exige 7,6 años de sueldo, 15 meses más que en 2024.

En concreto, el precio medio de la vivienda en venta en Castellón se situó en diciembre de 2025 en 1.718 euros por metro cuadrado. Esto supone que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanza un valor medio de 137.410 euros. Frente a este importe, el salario medio bruto anual registrado en la provincia por InfoJobs fue de 29.219 euros, una cifra que permite que Castellón figure entre las 17 provincias españolas donde es posible pagar una vivienda en menos de cinco años de sueldo bruto íntegro.

La provincia se coloca así en una posición más favorable que Alicante y Valencia dentro de la Comunitat Valenciana. En Alicante, el esfuerzo para comprar una vivienda asciende a 8,4 años de salario, con un precio medio de 2.930 euros por metro cuadrado; mientras que en Valencia se necesitan 7,1 años, con un precio medio de 2.393 euros por metro cuadrado.

Años de salarios brutos íntegros destinados al pago de una vivienda. / Mediterráneo

Pese a esta mejor situación relativa, el informe refleja un fuerte deterioro del acceso a la vivienda en el conjunto del país. En España, el precio de la vivienda de segunda mano en venta cerró 2025 con un incremento anual del 20,5 %, hasta situarse en 2.879 euros por metro cuadrado. En cambio, los salarios ofertados apenas crecieron un 1 %, con una media de 27.336 euros brutos anuales.

La peor crisis de la historia

Esta brecha entre el aumento del precio de la vivienda y la evolución de los sueldos ha disparado el esfuerzo necesario para comprar casa. El tiempo requerido para pagar una vivienda aumentó en 15 comunidades autónomas y solo se mantuvo estable en Navarra y Castilla-La Mancha. En el caso de la Comunitat, el esfuerzo pasó de 6,4 años de salario bruto íntegro en 2024 a 7,6 años en 2025, lo que supone un incremento de 15 meses.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que España atraviesa “la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia” y subraya que nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda.

Por su parte, la directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez, señala que la compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores, ya que el incremento salarial registrado en 2025 queda “muy lejos” de la subida del precio de la vivienda.