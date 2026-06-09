Aemet avisa: llega un pico de calor a Castellón

La última semana, Castellón ha vivido una ligera tregua en lo que a calor se refiere. A diferencia de semanas anteriores, los termómetros de la provincia rondaron valores térmicos inferiores. La llegada de las precipitaciones provocó que el mercurio no alcanzara los 30 grados. Por ejemplo la máxima del viernes fue de 24,5.

El próximo fin de semana el panorama cambia por completo. Si el pasado no se alcanzaron los 30 grados, este fin de semana vuelven las temperaturas extremas. En varias zonas de la provincia, los termómetros superarán la barrera de los 30 grados.

Vuelven las altas temperaturas

Con el avance de la semana, se espera que las temperaturas aumenten. De cara al viernes, los termómetros recogerán valores entre los 26 y los 29 grados. Además, se prevé que varias localidades alcancen los 30, por ejemplo Onda, l'Alcora, Atzeneta del Maestrat y Segorbe. El sábado, gran parte de los termómetros de la provincia rozarán los 33, como en Onda y Atzeneta del Maestrat.

Temperaturas viernes 12 / AEMET

Temperaturas sábado 13 / AEMET

Pico de calor

El domingo se prevé que los termómetros lleguen a temperaturas extremas. Según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), varios municipios de la provincia marcarán 35 grados. Estas son las localidades con las máximas más elevadas previstas para el domingo:

Onda : 35 grados

: 35 grados Atzeneta del Maestrat : 35 grados

: 35 grados Azuébar : 34 grados

: 34 grados Segorbe : 34 grados

: 34 grados Castelló : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Les Coves de Vinromà: 34 grados

Solo algunos territorios de la provincia se salvarán de registrar temperaturas por encima de los 30 grados. Son los siguientes:

Vinaròs : 29 grados

: 29 grados Barracas : 29 grados

: 29 grados Castellfort : 28 grados

: 28 grados Vilafranca : 28 grados

: 28 grados Vistabella del Maestrat: 28 grados

Previsión para mañana

La noche del martes el litoral volverá a vivir una noche tropical, con los termómetros marcando valores superiores a los 20 grados. De cara al miércoles, las máximas se mantendrán en torno a los 25 grados en el litoral. En el interior norte, oscilarán entre los 19 y 23 grados, mientras en el interior sur rondarán los 22 grados. A lo largo del día, Aemet pronostica intervalos nubosos en todo el territorio, que se despejarán de cara a la tarde. Puede que la nubosidad deje ligeras precipitaciones en el interior de la provincia.

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Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días: