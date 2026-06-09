Aemet avisa: llega un pico de calor a Castellón
Las temperaturas extremas se instalarán en la provincia tras días de tregua
La última semana, Castellón ha vivido una ligera tregua en lo que a calor se refiere. A diferencia de semanas anteriores, los termómetros de la provincia rondaron valores térmicos inferiores. La llegada de las precipitaciones provocó que el mercurio no alcanzara los 30 grados. Por ejemplo la máxima del viernes fue de 24,5.
El próximo fin de semana el panorama cambia por completo. Si el pasado no se alcanzaron los 30 grados, este fin de semana vuelven las temperaturas extremas. En varias zonas de la provincia, los termómetros superarán la barrera de los 30 grados.
Vuelven las altas temperaturas
Con el avance de la semana, se espera que las temperaturas aumenten. De cara al viernes, los termómetros recogerán valores entre los 26 y los 29 grados. Además, se prevé que varias localidades alcancen los 30, por ejemplo Onda, l'Alcora, Atzeneta del Maestrat y Segorbe. El sábado, gran parte de los termómetros de la provincia rozarán los 33, como en Onda y Atzeneta del Maestrat.
Pico de calor
El domingo se prevé que los termómetros lleguen a temperaturas extremas. Según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), varios municipios de la provincia marcarán 35 grados. Estas son las localidades con las máximas más elevadas previstas para el domingo:
- Onda: 35 grados
- Atzeneta del Maestrat: 35 grados
- Azuébar: 34 grados
- Segorbe: 34 grados
- Castelló: 34 grados
- L'Alcora: 34 grados
- Les Coves de Vinromà: 34 grados
Solo algunos territorios de la provincia se salvarán de registrar temperaturas por encima de los 30 grados. Son los siguientes:
- Vinaròs: 29 grados
- Barracas: 29 grados
- Castellfort: 28 grados
- Vilafranca: 28 grados
- Vistabella del Maestrat: 28 grados
Previsión para mañana
La noche del martes el litoral volverá a vivir una noche tropical, con los termómetros marcando valores superiores a los 20 grados. De cara al miércoles, las máximas se mantendrán en torno a los 25 grados en el litoral. En el interior norte, oscilarán entre los 19 y 23 grados, mientras en el interior sur rondarán los 22 grados. A lo largo del día, Aemet pronostica intervalos nubosos en todo el territorio, que se despejarán de cara a la tarde. Puede que la nubosidad deje ligeras precipitaciones en el interior de la provincia.
Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días:
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
- Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
- Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
- Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
- Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid