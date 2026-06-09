Alarma por la sumisión química en Castellón: se pone en marcha una campaña piloto en 40 municipios

Las fiestas patronales y actividades de ocio se multiplican en Castellón cada verano. Algo que se nota tanto en grandes localidades como en aquellos pueblos que multiplican su número de habitantes en este momento del año. Estas celebraciones se desarrollan sin incidentes en la inmensa mayoría de veces, pero hay ocasiones que se ven empañadas por agresiones sexuales contra mujeres, con el auge de fenómenos como la sumisión química.

En estos casos, los agresores depositan drogas que limitan el grado de consciencia de las víctimas, que pueden derivar en actos contra su libertad sexual o sufrir robos, de los que ni se acuerdan. Además, dependiendo de la droga utilizada, no deja rastro en análisis de sangre realizados a las pocas horas, lo que dificulta la obtención de pruebas contra los atacantes.

Campaña piloto

Para evitar que situaciones como estas se den en Castellón en las próximas semanas, el Consell Provincial de la Dona ha presentado una iniciativa impulsada desde el área de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación de Castellón, con el título de Stop Submissió Química! Que ningú amargue la festa. La presidenta de la institución, Marta Barrachina, mencionó que las fiestas patronales y los espacios de ocio "deben ser lugares de convivencia, disfrute y seguridad para todas las personas; por ello, desde la Diputación impulsamos esta campaña piloto con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar sin sentirse vulnerables".

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en el Consell Provincial de la Dona. / Mediterráneo

Si bien la sumisión química puede afectar a cualquier persona, su incidencia resulta especialmente preocupante entre mujeres jóvenes y adultas en entornos de ocio nocturno y reuniones sociales. "El desconocimiento sobre sus riesgos, señales de alerta y medidas de prevención incrementa la vulnerabilidad de las posibles víctimas y dificulta tanto la denuncia como el acceso a la protección y atención necesarias", añadió la dirigente provincial.

Municipios participantes

La campaña se desarrollará, en fase piloto, en 40 municipios de la provincia: 37 de ellos con una población comprendida entre 1.000 y 10.000 habitantes, y otros 3 que, pese a no cumplir este criterio demográfico, experimentan un notable incremento poblacional durante el periodo estival. "Esta experiencia permitirá evaluar el alcance y la eficacia de las acciones desarrolladas con el objetivo de estudiar su posible ampliación a un mayor número de municipios en futuras ediciones", destaca Barrachina.

Se distribuirán pulseras reactivas para la detección de determinadas sustancias en bebidas, "una herramienta complementaria de sensibilización y prevención que permitirá identificar de forma rápida la posible presencia de sustancias químicas y reforzar la concienciación sobre la importancia de la autoprotección", remarca Barrachina. En cuanto a la acción preventiva, se distribuirán materiales informativos dirigidos a la ciudadanía con información clara y accesible sobre qué es la sumisión química, cuáles son sus principales señales de alerta, las medidas de prevención recomendadas y los recursos de ayuda y denuncia disponibles.

Material informativo

Tanto los folletos informativos como las pulseras estarán disponibles durante las fiestas de verano, facilitando su acceso a la ciudadanía y contribuyendo a generar espacios festivos más seguros. Todo el material de esta campaña piloto se pondrá a disposición de los ayuntamientos, que escogerán los espacios para su distribución.

Participantes en el Consell Provincial de la Dona de la Diputación de Castellón. / Mediterráneo

En otro orden de cosas, durante el Consell Provincial de la Dona celebrado este martes, la diputada responsable del área, Marisa Torlà, dio cuenta de las actuaciones en materia de igualdad realizadas desde el Servicio de Bienestar Social e Igualdad durante el primer semestre del año y entre las que se encuentran la gala Construïm Juntes, celebrada el pasado 5 de marzo, y en la que se reconoció a Mª Carmen Miralles por su trayectoria profesional, su liderazgo empresarial y su firme compromiso con la igualdad en el ámbito económico y social de Castellón. La diputada provincial también ha informado de los talleres Inspiring Girls dentro de la programación llevada a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En materia de diversidad sexual y/o de género, ha destacado la exposición itinerante titulada Diversidad en MAYÚSCULAS.

Distinción Construïm juntes

Además de todo ello, en el Consell Provincial de la Dona también se ha informado de la apertura del plazo para la recepción de candidaturas para la distinción Construïm Juntes. Así, cada participante del Consell podrá presentar un máximo de una candidatura, y el plazo finalizará el próximo 10 de agosto.