Amaya Bernat, nº 8 de España, ha elegido hacer la residencia en el Hospital General de Castellón: "Tiene un servicio de farmacia puntero"

Amaya Bernat ha sido la número 8 de toda España en la convocatoria de interno residentes en la categoría de Farmacia y ha elegido hacer la residencia (FIR) en el Hospital General de Castellón. Precisamente la semana pasada el Hospital General de Castellón dio la bienvenida a los 125 residentes que inician su periodo de formación en las distintas especialidades y unidades docentes del Departamento de Salud de Castellón.

--¿Por qué eligió realizar tu residencia en el Hospital General de Castellón?

--Porque soy de aquí y quería estar cerca de mi familia y amigas durante la residencia, principalmente, pero también porque el Hospital General tiene un servicio de farmacia hospitalaria puntero en el que podré aprender muchísimo.

--¿Cuánto tiempo dura el FIR?

--La residencia dura 4 años.

--¿Cuándo empezó?

--El 5 de junio.

--Estará siempre en un departamento concreto o irá rotando?

--Dentro de la Farmacia Hospitalaria (la especialidad que he elegido), rotaré por distintas áreas, como farmacoterapia, farmacocinética, oncohematología o nutrición clínica.

--¿Dónde estudió la carrera?

--En la Universidad de Valencia.

Amaya Bernat resalta que irá rotando por distintas dependencias. / Mediterráneo

--¿Es de Castellón?

--Sí, de Castellón ciudad.

--El examen de FIR ¿cuánto tiempo dura?

--La preparación del FIR dura tanto como uno requiera. Yo empecé en verano de 2025, al terminar la carrera, y me examiné a finales de enero de 2026. El examen en sí son 4.5 horas.

--¿Qué nota sacó?

--Un 105.23, teniendo en cuenta la nota de la carrera. Si no recuerdo mal, tuve unas 145 netas.

--¿Es parecido al MIR?

Sí, en cuanto a tipo de examen. Ambos son tipo test y con la misma duración. En cuanto al contenido a estudiar, el FIR está centrado en el grado en Farmacia. Tenemos mucha más farmacología, farmacocinética y tecnología farmacéutica, por ejemplo. Lo más difícil en el FIR es sacar plaza, ya que el ratio de personas que se presentan frente a las plazas ofertadas es más ajustado que en el MIR, donde lo complicado es qué especialidad se elige.

--Una vez finalice tu residencia ¿tiene algún destino en mente?

Mi idea es quedarme cerca de casa, pero ya se verá. Cuatro años de residencia dan para cambiar de idea muchas veces.

-- ¿Le gustaría seguir desarrollando tu carrera profesional en la provincia o está pensando en salir al extranjero o a otra comunidad?

Yo me veo quedándome aquí. Creo que puedo desarrollarme como profesional tanto en la provincia como en la comunidad, y para mí pesa mucho el sentirme en casa. La terreta es el mejor sitio para vivir, pero eso no quita que me pueda ir una temporada fuera a aprender de nuevas experiencias.

--¿Por qué eligió farmacia, es algo vocacional?

--Porque me gustaban las ciencias de la salud y buscaba un grado que fuese lo más completo posible. Fui a unas jornadas de puertas abiertas a la que después fue mi facultad y me atrajo mucho la farmacia porque lo tiene todo: mucha biología y mucha química, pero también el componente asistencial que me llamaba la atención. Echando la vista atrás, creo que no podría haber elegido mejor.

--¿Qué es lo que más le gusta?

--Que al ser una disciplina tan amplia, hay muchísimo que aprender y mucho campo por explorar.