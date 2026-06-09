El apocalipsis zombie llega a Castellón: el impresionante vídeo que recrea la provincia al estilo ‘The Last of Us’

Castellón vuelve a convertirse en escenario de ficción gracias a la inteligencia artificial. Después de sorprender en redes con un vídeo que transformaba la provincia en un universo inspirado en el videojuego GTA, el creador castellonense Gorka Lozano García, conocido en Instagram como @gorka_lz, ha dado un nuevo giro a su propuesta visual. Esta vez, el imaginario elegido es el de The Last of Us, una historia de supervivencia en un mundo postapocalíptico.

El nuevo vídeo mantiene la fórmula que ya le permitió captar la atención de los usuarios: unir lugares reconocibles de Castellón con una estética muy vinculada a la cultura gamer y audiovisual. Si en su anterior trabajo la provincia aparecía como si formara parte de un tráiler ficticio de GTA, ahora los escenarios se presentan bajo una mirada más oscura, dramática y de supervivencia, en la línea del universo creado por Naughty Dog para PlayStation y popularizado también por la serie de HBO.

Imagen de la Plaza Santa Clara recreada en el vídeo de Gorka. / Instagram: @gorka_lz

En esta nueva creación, Lozano vuelve a apostar por la provincia como protagonista. Entre los escenarios que aparecen en el vídeo figuran una panorámica de Benicàssim, la Plaza Mayor de Castelló con la Concatedral y el Fadrí, el Puerto de Castellón, la Plaza Santa Clara, el Planetario del Grau, el Edificio de Correos, la antigua estación de tren en la Plaza España y el Parque Ribalta. También se reconocen la Pérgola del Parque Ribalta, el Ágora de la UJI, la Basílica del Lledó y Castalia.

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Para elaborar este tipo de piezas, Gorka ya explicó que no basta con pulsar un botón. Detrás hay edición, búsqueda de imágenes, selección de ideas y trabajo con los textos que guían a la inteligencia artificial. En esta ocasión, el creador ha utilizado herramientas como Nano Banana 2, ChatGPT y Kling 2.6, una herramienta o modelo de generación de vídeo con IA.