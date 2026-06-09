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El Campeonato de España Absoluto de Boccia llega a Castelló con los mejores deportistas del país

El pabellón Ciutat de Castelló acogerá la competición nacional los próximos 13 y 14 de junio

Vídeo: El Campeonato de España Absoluto de Boccia llega a Castelló con los mejores deportistas del país

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Mireia Valls

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Belén Nebot

Mireia Valls

Castellón

El pabellón Ciutat de Castelló será escenario los próximos 13 y 14 de junio del Campeonato de España Absoluto de Boccia 2026, una cita que reunirá en la capital de la Plana a los mejores deportistas nacionales de esta disciplina adaptada. La competición ha sido presentada este martes en el Patronat d'Esports de Castelló por representantes institucionales y de las entidades organizadoras, que han destacado el valor inclusivo y social del evento.

La diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha subrayado el compromiso de la Diputación con iniciativas que fomentan la igualdad de oportunidades a través del deporte. «Castellón se convertirá del 13 al 14 de junio en la capital nacional de la boccia, demostrando una vez más su compromiso con la accesibilidad, la integración y el bienestar de las personas», ha afirmado. Torlà ha destacado además que el campeonato representa «mucho más que una competición deportiva», ya que supone «una lección de vida, de perseverancia y de capacidad de superación».

Por su parte, el director de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater) de Castellón, Ximo Nebot, ha agradecido el respaldo recibido por parte de las administraciones y entidades colaboradoras para hacer realidad una organización que ha calificado de «muy sacrificada». Nebot ha incidido en que el campeonato evidencia que «las personas con discapacidad también podemos hacer deporte, podemos hacer cualquier actividad como cualquier persona», siempre que existan las condiciones de accesibilidad necesarias. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a asistir a la competición y disfrutar del nivel de los deportistas clasificados.

Autoridades y representantes de Club Maset de Frater y de COCEMFE CS.

Autoridades y representantes de Club Maset de Frater y de COCEMFE CS. / Mireia Valls

La importancia del deporte inclusivo

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, ha puesto en valor el papel del deporte adaptado como herramienta de inclusión y visibilidad. «Si hay algo que nos iguala y que nos hace a la vez diferentes es la apuesta por el deporte y por el deporte inclusivo», ha señalado. La edila ha destacado que el consistorio mantiene una línea específica de subvenciones para fomentar estas modalidades deportivas y ha asegurado que es «un orgullo, además en mayúsculas», que Castelló sea sede de un campeonato nacional de estas características.

La entrenadora del Esport Club Mas de Frater, Lluna Sánchez, ha explicado el trabajo que se realiza desde la entidad para formar a nuevos jugadores de boccia. El centro cuenta con una escuela en la que participan alrededor de medio centenar de personas, algunas de las cuales dan posteriormente el salto a la competición federada.

Sánchez ha destacado que uno de los aspectos más complejos de este deporte es la toma de decisiones estratégicas durante el juego. «Por mucho que les expliques, una vez en el campo ellos son los que tienen que pensar en todas las opciones que tienen y decidir por sí mismos la mejor estrategia», ha explicado. También ha remarcado la importancia que la boccia tiene para muchos de los deportistas, ya que constituye una fuente de motivación y una meta constante en su día a día.

Noticias relacionadas y más

Actualmente, el equipo federado de Frater Castelló cuenta con cuatro deportistas, de los cuales dos han logrado clasificarse para el Campeonato de España Absoluto. La entrenadora ha destacado este resultado como una muestra del nivel competitivo alcanzado por el club castellonense, único especializado en esta disciplina en la provincia.

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