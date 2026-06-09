Castellón registra la primera muerte de la temporada por el calor: el verano que viene

"Ya está aquí el verano". Es la frase que desde mayo se puede escuchar en los días más cálidos en la provincia, pero que en realidad cobra veracidad desde el pasado 1 de junio, cuando arrancó la temporada estival meteorológica. Un periodo que se espera que vuelva a estar marcado por las altas temperaturas. Y con ellas no faltarán las dificultades para conciliar el sueño, los días asfixiantes o el sobrecoste en la factura de la luz por el aire acondicionado. Son efectos que ya forman parte indisociable de esta época del año, aunque tienen una cara más adversa: el impacto sobre la salud. De hecho, Castellón ya contabiliza su primera muerte atribuible al exceso de temperaturas.

Así lo confirma el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (Momo) del Instituto de Salud Carlos III, con datos hasta este domingo, que evidencian precisamente eso, el impacto del calor sobre la salud de los castellonenses.

86 durante el 2025

Mientras, durante el verano del año pasado, que resultó especialmente cálido, el organismo sanitario atribuye hasta 86 decesos registrados en la provincia al exceso de temperatura. Dichas muertes se concentraron, principalmente, a principios del mes de julio y mediados de agosto, cuando cobraron protagonismo las conocidas como olas de calor.

De vuelta al 2026, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) constata con un informe publicado este lunes que el mes de mayo fue "muy cálido" en gran parte de la costa mediterránea, con una anomalía de temperaturas en la provincia de entre 0,5 y 1,5 grados por encima del valor normal de este mes en el periodo de referencia 1991-2020. De hecho, Castelló registró sus dos primeras noches tropicales, máximo de la serie histórica. En cuanto a las precipitaciones, el quinto mes del 2026 fue seco en el interior y más húmedo en el litoral y prelitoral castellonense.

Al alza esta semana

¿Y qué va a venir ahora? "El calor va a ir en alza a lo largo de esta semana", advierte el catedrático de Análisis Geográfico Regional, Jorge Olcina. "En la costa siempre lo notamos un poco menos por la mañana, pero es las noches ya empiezan a ser bastante calurosas", añade el experto, detallando que en la costa las máximas se encuentran este lunes en los 27-28 grados y "llegarán a 30-31 de aquí a final de la semana". Mientras las mínimas ya están por encima de 19-20 grados, por lo que "las noches tropicales se instalan en el litoral mediterráneo y van a permanecer prácticamente los dos próximos meses".

"Las previsiones hablan de que este verano volverá a ser caluroso", resume Olcina, quien matiza que "no será especialmente tórrido, como en el 2023 o el año pasado, cuando fueron veranos realmente calurosos, aunque sí que será cálido". "De hecho, va a ser muy difícil que en el litoral mediterráneo tengamos veranos normales o frescos", sentencia el catedrático.

El mar, la clave

En todo ello, el mar Mediterráneo juega un papel "clave". En estos momentos, precisa Olcina, está "acumulando ya temperaturas de 22-23 grados frente a las costas de Castellón y también de València y Alicante, lo que hace que el mantenimiento del calor sea constante".

Existe el matiz, eso sí, de las zonas del interior, donde muchos puntos "siempre son más frescos" y el calor da una tregua, "especialmente por la noche", aunque en días centrales del verano o olas de calor experimenten de la misma forma temperaturas muy elevadas.

Prevención

Entidades como Cruz Roja o el Colegio de Farmacéuticos ya han activado campañas de concienciación ante las altas temperaturas, en las que insisten en la necesidad de beber agua de forma regular, incluso antes sentir sed, evitar bebidas alcohólicas o azucaradas y prestar atención a los síntomas que pueden alertar de un problema de salud asociado al calor.