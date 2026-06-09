La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace

Arkadia Space, con base en el aeropuerto de Castellón, da un nuevo salto en su crecimiento con la integración de su tecnología de propulsión verde aeroespacial, basada en peróxido de hidrógeno, en una futura misión del fabricante alemán ReflexAerospace.

Ambas compañías han alcanzado un acuerdo estratégico por el cual la firma castellonense suministrará un sistema completo de propulsión diseñado para soportar maniobras orbitales y capacidades de desorbitado al final de vida útil del satélite.

Desarrollo de un año

El lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2027 a bordo del programa de rideshare Transporter-20 de SpaceX. Este calendario refleja un desarrollo acelerado de aproximadamente 12 meses desde el inicio del programa hasta la disponibilidad para vuelo. La misión operará en órbita baja terrestre (LEO) con una masa aproximada de 200 kilogramos.

“Dar la bienvenida a ReflexAerospace a la cartera de clientes de Arkadia Space supone un hito importante para nuestra compañía y una validación clara de la fiabilidad, madurez y versatilidad de nuestra tecnología de propulsión", ha señalado el CEO y cofundador de Arkadia Space, Francho García, quien ha incidido en que "con MaiaSpace, Dassault Aviation y ahora ReflexAerospace, podemos afirmar con orgullo que somos capaces de dar respuesta a las necesidades de propulsión de una amplia variedad de clientes”.

“Más importante aún, este acuerdo refleja la fortaleza del ecosistema espacial europeo: empresas europeas colaborando para construir capacidades espaciales soberanas, competitivas y más sostenibles para el futuro", ha valorado García.

Validación en vuelo

Para la compañía alemana, esta misión supone un avance significativo, ya que integrará por primera vez tecnología de propulsión química en una de sus plataformas satelitales. “Seleccionar Arkadia Space como socio de propulsión fue una decisión natural para Reflex”, ha señalado el CEO y fundador de ReflexAerospace, Walter Ballheimer, quien ha declarado que "su tecnología de propulsión verde validada en vuelo, su enfoque modular y su capacidad de adaptación rápida a los requisitos de misión nos convirtieron en un socio clave para este proyecto".

"Como proveedor europeo y libre de restricciones ITAR, con experiencia demostrada en órbita, Arkadia Space nos permite avanzar con rapidez manteniendo altos estándares técnicos e independencia en la cadena de suministro. Los plazos reducidos y la flexibilidad del sistema son factores clave para nuestro ambicioso calendario de desarrollo", ha concluido Ballheimer.

En detalle, el sistema de propulsión fruto de la colaboración incluye propulsores monopropelentes Triton 5N, tanques de siete litros y electrónica de vuelo, todos ellos diseñados, desarrollados y fabricados íntegramente por Arkadia Space.

El sistema de propulsión que entrega a Reflex se basa en la demostración en órbita realizada por Arkadia en 2025 a través de DARK, el módulo de propulsión lanzado a bordo de la misión Transporter-13 de SpaceX con D-Orbit. Esta misión validó las capacidades de propulsión de la compañía en condiciones reales de espacio, incluyendo el rendimiento del sistema completo en órbita.