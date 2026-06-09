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El clúster cerámico ayuda a personas paradas a formarse en el sector de la construcción

La iniciativa ha sido impulsada desde Kerakoll y Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón

Una de las sesiones formativas.

Una de las sesiones formativas. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

Una de las organizaciones humanitarias más relevantes de la provincia, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, y una compañía referente en soluciones para la construcción, Kerakoll, se han unido para mejorar la empleabilidad de personas sin trabajo, y hacerlo en un sector necesitado de mano de obra. De esta manera han puesto en marcha una formación teórico-práctica para incorporar al mercado laboral a especialistas en aplicación y colocación de revestimiento cerámico.

El programa formativo combina contenidos teóricos y prácticos impartidos por profesionales especializados de Kerakoll, así como la colaboración de otras empresas relevantes de la provincia, como Gaya Forés, que va a aportar los revestimientos cerámicos necesarios para las sesiones prácticas, y Ascer, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. "Gracias a esta metodología, el alumnado adquirirá conocimientos técnicos, habilidades específicas y experiencia aplicada en técnicas de colocación y revestimiento cerámico, alineadas con las necesidades reales de las empresas del sector", detallan.

Formación especializada

Con esta iniciativa, Kerakoll "reafirma su compromiso social, ofreciendo una formación técnica especializada y la consecuente generación de oportunidades laborales, contribuyendo activamente a mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas y facilitando su acceso al mercado laboral", añaden.

Esta colaboración permite acercar el entorno empresarial a las personas participantes, favoreciendo una conexión directa entre formación y empleo y contribuyendo a dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en la provincia de Castellón.

Inclusión sociolaboral

Por su parte, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón continúa impulsando alianzas con empresas socialmente comprometidas que permitan construir oportunidades reales de inclusión sociolaboral, conectando el talento y el potencial de las personas con las necesidades del tejido empresarial del territorio.

Noticias relacionadas y más

Con iniciativas como esta, Kerakoll y Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón consolidan su compromiso conjunto con la mejora de la empleabilidad, la formación especializada y la promoción de un mercado laboral más inclusivo, accesible y preparado para los retos actuales del sector de la construcción.

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