Nuevas oportunidades
El clúster cerámico ayuda a personas paradas a formarse en el sector de la construcción
La iniciativa ha sido impulsada desde Kerakoll y Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón
Una de las organizaciones humanitarias más relevantes de la provincia, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, y una compañía referente en soluciones para la construcción, Kerakoll, se han unido para mejorar la empleabilidad de personas sin trabajo, y hacerlo en un sector necesitado de mano de obra. De esta manera han puesto en marcha una formación teórico-práctica para incorporar al mercado laboral a especialistas en aplicación y colocación de revestimiento cerámico.
El programa formativo combina contenidos teóricos y prácticos impartidos por profesionales especializados de Kerakoll, así como la colaboración de otras empresas relevantes de la provincia, como Gaya Forés, que va a aportar los revestimientos cerámicos necesarios para las sesiones prácticas, y Ascer, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. "Gracias a esta metodología, el alumnado adquirirá conocimientos técnicos, habilidades específicas y experiencia aplicada en técnicas de colocación y revestimiento cerámico, alineadas con las necesidades reales de las empresas del sector", detallan.
Formación especializada
Con esta iniciativa, Kerakoll "reafirma su compromiso social, ofreciendo una formación técnica especializada y la consecuente generación de oportunidades laborales, contribuyendo activamente a mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas y facilitando su acceso al mercado laboral", añaden.
Esta colaboración permite acercar el entorno empresarial a las personas participantes, favoreciendo una conexión directa entre formación y empleo y contribuyendo a dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en la provincia de Castellón.
Inclusión sociolaboral
Por su parte, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón continúa impulsando alianzas con empresas socialmente comprometidas que permitan construir oportunidades reales de inclusión sociolaboral, conectando el talento y el potencial de las personas con las necesidades del tejido empresarial del territorio.
Con iniciativas como esta, Kerakoll y Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón consolidan su compromiso conjunto con la mejora de la empleabilidad, la formación especializada y la promoción de un mercado laboral más inclusivo, accesible y preparado para los retos actuales del sector de la construcción.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
- Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
- Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
- Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
- Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid