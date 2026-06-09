Altas temperaturas
Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor
Descubre cómo prevenir el calor extremo a través de la nueva campaña de Cruz Roja, con consejos para la población general y para personas que trabajan en el exterior
Adriana James
Con la llegada de junio, las altas temperaturas se dejan ver en la provincia de Castellón. Para prevenir posibles golpes de calor, Cruz Roja ha lanzado una campaña de información y sensibilización llamada Caliente, Caliente. Frío, Frío, con el objetivo de promover hábitos saludables y así, reducir el impacto físico negativo proveniente de las olas de calor.
El calor extremo implica un gran riesgo para la salud, afectando especialmente a colectivos vulnerables como personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas o sometidas a tratamientos médicos, así como a personas que trabajan o practican actividades al aire libre y aquellas sin hogar o que viven en casas en situación de vulnerabilidad térmica.
Por ello, de la mano de Cruz Roja te traemos soluciones fáciles y a tu alcance para la implementación de medidas de autoprotección, y de esta forma, prevenir situaciones de riesgo. Te brindamos 10 recomendaciones eficaces y 5 sugerencias para las personas que trabajan al aire libre.
10 recomendaciones prácticas frente al calor
- Hidratación: Beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed, independientemente de la actividad física realizada.
- Evitar ciertos tipos de bebidas: No consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.
- Población en situación de vulnerabilidad: Prestar especial atención a bebés, niños y niñas, lactantes, mujeres embarazadas, personas mayores y aquellas con enfermedades que pueden agravarse con el calor (enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, problemas de movilidad, demencia, enfermedades mentales, y personas con abuso de drogas o alcohol).
- Ambientes frescos: Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse siempre que se necesite.
- Actividad física: Reducir la actividad física y evitar deportes al aire libre durante las horas centrales del día.
- Ropa adecuada: Se recomienda que sea ligera, holgada, de colores claros y que permita la transpiración.
- Vehículos: No dejar nunca a ninguna persona ni mascota en un vehículo estacionado y cerrado, especialmente a niños y niñas, mayores o personas con enfermedades crónicas.
- Consulta médica: Ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas, consultar a un profesional sanitario.
- Medicamentos: Mantener las medicinas en un lugar fresco, ya que el calor puede alterar su composición y efectos.
- Alimentación: Consumir comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, como ensaladas, frutas, verduras y zumos.
5 claves para aquellos que trabajan al aire libre
- Protección solar y ocular: Aplicar protección solar FPS 50+ resistente al agua y sudor, y reaplicar cada dos horas, especialmente si hay sudoración excesiva. Utilizar gafas de sol UV 100%.
- Vestimenta y calzado adecuado: Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente prendas de manga larga de protección UV, utilizando también sombrero de ala ancha que cubra cara y cuello, y calzado transpirable con suela antideslizante y calcetines de algodón. Evitar zapatos oscuros o sintéticos que retengan el calor.
- Hidratación constante: Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed (aproximadamente un vaso cada 15-20 minutos en condiciones extremas).
- Alimentación: Consumir frutas con alto contenido acuoso, como sandía, melón o naranjas. Hacer comidas ligeras y frecuentes.
- Organización del trabajo: Programar las tareas más exigentes para primeras horas de la mañana o al atardecer, y evitar trabajar en las horas de máximo calor (entre las 10 y las 16h), descansar 10-15 minutos cada hora en zona sombreada, y establecer sistema de vigilancia entre compañeros para detectar síntomas tempranos.
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