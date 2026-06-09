"Son el día de la marmota": la opinión de los socialistas de Castellón ante los presupuestos de la Generalitat

El Consell ha presentado el proyecto de presupuestos autonómicos para lo que queda de este 2026. Unas cuentas que son fruto de un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, y que se esperan aprobar en las próximas semanas. Desde el PSOE de Castellón comparan este procedimiento con "el día de la marmota", al atribuir al gobierno autonómico "las mismas inversiones año tras año, que después no ejecuta".

El coordinador de los diputados y diputadas socialistas de la provincia en Les Corts, Rafa Simó, ha denunciado que el proyecto de Pérez Llorca "solo sirve para cumplir el expediente" y confirma que "estamos ante una legislatura completamente perdida" en materia de inversiones e infraestructuras. Además, califica de demoledora la cifra para Castellón. Sostienen que de 178 millones de euros en inversiones en el último gobierno del Botànic se pasa a 115 millones previstos en 2026.

Cruce de acusaciones

En cambio, el PP acusa a los socialistas de "falsear" los datos de un "presupuesto que es histórico para la provincia por el volumen de inversión a todos los niveles, especialmente el sanitario, el educativo y el social". El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, asegura que "la desesperación del PSPV por tratar de huir del foco de la corrupción" lleva a los socialistas a "intoxicar". Afirma que las inversiones nominativas ascienden a 280 millones de euros para la provincia.