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José Bort deja la presidencia de la asociación de empresas tecnológicas de Xarxatec y otros seis cargos institucionales

El castellonense -impulsor de la compañía Eventcase- manifiesta su agradecimiento a quienes le han ayudado en su andadura en el ecosistema startup y empresarial de la provincia

Según los estatutos, todo apunta a que le relevará en Xarxatec el actual vicepresidente

José Bort, CEO de EventsCase, ha anunciado su dimisión como presidente de Xarxatec.

José Bort, CEO de EventsCase, ha anunciado su dimisión como presidente de Xarxatec. / Mediterráneo

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Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El empresario castellonense José Bort, impulsor de la compañía Eventcase, ha hecho pública hoy a través de redes sociales su renuncia como presidente de la asociación de empresas tecnológicas de Castellón Xarxatec y a otros seis cargos asociados y de representación en diferentes instituciones empresariales.

"En total son siete cargos que me han ayudado a conocer el ecosistema startup y empresarial de Castellón, y sobre todo, que han sido mi forma de ayudar a los demás y encontrar la felicidad a través de devolver a la sociedad todo de lo que estoy tan agradecido", ha subrayado.

Fuentes consultadas han manifestado que la dimisión se oficializará en la próxima asamblea general ordinaria y extraordinaria del 2 de julio y, según los estatutos, todo parece indicar que asumirá el puesto de presidente de Xarxatec el actual vicepresidente, Francisco Vea, director Innovación y Nuevas Tecnologías en Simetría Grupo. Asimismo, se reorganizará la junta directiva.

Vinculación con diferentes entes empresariales

Por su parte, Bort ha mostrado su agradecimiento: "Gracias Xarxatec, Federación Comunitat Startup, Federación FASE, Cámara de Comercio de Castellón y Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana por haber confiado en mí". Asimismo, lo ha hecho extensivo "a todas las instituciones y personas que he tenido tan cerca" y ha citado al Ayuntamiento de Castellón, Diputació de Castelló, Universitat Jaume I, Espaitec, CEEI Castellón, Aeropuerto de Castellón, Plan de Empleo Cruz Roja en Castellón, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, COCEMFE Castellón "y muchas más".

En su mensaje ha dado las gracias "a todos los asociados que durante estos tres años me habéis dedicado tantas palabras de apoyo y por haber llevado a Xarxatec a otro nivel. Gracias a vosotros somos reconocidos y se nos ha tenido en cuenta en las grandes decisiones relacionadas con la innovación tecnológica en la provincia de Castellón".

José Bort asumió en su día el timón de Xarxatec relevando a Alexis Nadal, actual tesorero.

Valoración de la junta directiva

Desde la junta directiva de Xarxatec han comunicado que la decisión de José Bort se debe a "motivos estrictamente profesionales" y ha sido "una decisión adoptada desde laresponsabilidad y elcompromiso con la asociación y sus asociados".

Desde Xarxatec "se quiere agradecer públicamente la dedicación, implicación y trabajo desarrollado durante su etapa al frente de la entidad, contribuyendo al crecimiento y consolidaciónde la asociación como uno de los principales referentes del ecosistema tecnológico e innovador de la provincia de Castellón".

Desde la asociación se aborda esta nueva etapa "con ilusión, responsabilidad y el firme objetivo de seguir fortaleciendo el ecosistema tecnológico de Castellón, impulsando la innovación, el talentoy la colaboración entre empresas, instituciones y agentes del territorio".

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