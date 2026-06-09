José Bort deja la presidencia de la asociación de empresas tecnológicas de Xarxatec y otros seis cargos institucionales

El empresario castellonense José Bort, impulsor de la compañía Eventcase, ha hecho pública hoy a través de redes sociales su renuncia como presidente de la asociación de empresas tecnológicas de Castellón Xarxatec y a otros seis cargos asociados y de representación en diferentes instituciones empresariales.

"En total son siete cargos que me han ayudado a conocer el ecosistema startup y empresarial de Castellón, y sobre todo, que han sido mi forma de ayudar a los demás y encontrar la felicidad a través de devolver a la sociedad todo de lo que estoy tan agradecido", ha subrayado.

Fuentes consultadas han manifestado que la dimisión se oficializará en la próxima asamblea general ordinaria y extraordinaria del 2 de julio y, según los estatutos, todo parece indicar que asumirá el puesto de presidente de Xarxatec el actual vicepresidente, Francisco Vea, director Innovación y Nuevas Tecnologías en Simetría Grupo. Asimismo, se reorganizará la junta directiva.

Vinculación con diferentes entes empresariales

Por su parte, Bort ha mostrado su agradecimiento: "Gracias Xarxatec, Federación Comunitat Startup, Federación FASE, Cámara de Comercio de Castellón y Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana por haber confiado en mí". Asimismo, lo ha hecho extensivo "a todas las instituciones y personas que he tenido tan cerca" y ha citado al Ayuntamiento de Castellón, Diputació de Castelló, Universitat Jaume I, Espaitec, CEEI Castellón, Aeropuerto de Castellón, Plan de Empleo Cruz Roja en Castellón, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, COCEMFE Castellón "y muchas más".

En su mensaje ha dado las gracias "a todos los asociados que durante estos tres años me habéis dedicado tantas palabras de apoyo y por haber llevado a Xarxatec a otro nivel. Gracias a vosotros somos reconocidos y se nos ha tenido en cuenta en las grandes decisiones relacionadas con la innovación tecnológica en la provincia de Castellón".

José Bort asumió en su día el timón de Xarxatec relevando a Alexis Nadal, actual tesorero.

Valoración de la junta directiva

Desde la junta directiva de Xarxatec han comunicado que la decisión de José Bort se debe a "motivos estrictamente profesionales" y ha sido "una decisión adoptada desde laresponsabilidad y elcompromiso con la asociación y sus asociados".

Desde Xarxatec "se quiere agradecer públicamente la dedicación, implicación y trabajo desarrollado durante su etapa al frente de la entidad, contribuyendo al crecimiento y consolidaciónde la asociación como uno de los principales referentes del ecosistema tecnológico e innovador de la provincia de Castellón".

Desde la asociación se aborda esta nueva etapa "con ilusión, responsabilidad y el firme objetivo de seguir fortaleciendo el ecosistema tecnológico de Castellón, impulsando la innovación, el talentoy la colaboración entre empresas, instituciones y agentes del territorio".

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Xarxatec agrupa a más de 70 empresas vinculadas al ámbito tecnológico, digital e innovador de la provincia. La entidad trabaja para impulsar la transformacióndigital, lainnovación, el emprendimiento y la generaciónde oportunidadesen el territorio.