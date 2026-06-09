Empresa
José Bort deja la presidencia de la asociación de empresas tecnológicas de Xarxatec y otros seis cargos institucionales
El castellonense -impulsor de la compañía Eventcase- manifiesta su agradecimiento a quienes le han ayudado en su andadura en el ecosistema startup y empresarial de la provincia
Según los estatutos, todo apunta a que le relevará en Xarxatec el actual vicepresidente
El empresario castellonense José Bort, impulsor de la compañía Eventcase, ha hecho pública hoy a través de redes sociales su renuncia como presidente de la asociación de empresas tecnológicas de Castellón Xarxatec y a otros seis cargos asociados y de representación en diferentes instituciones empresariales.
"En total son siete cargos que me han ayudado a conocer el ecosistema startup y empresarial de Castellón, y sobre todo, que han sido mi forma de ayudar a los demás y encontrar la felicidad a través de devolver a la sociedad todo de lo que estoy tan agradecido", ha subrayado.
Fuentes consultadas han manifestado que la dimisión se oficializará en la próxima asamblea general ordinaria y extraordinaria del 2 de julio y, según los estatutos, todo parece indicar que asumirá el puesto de presidente de Xarxatec el actual vicepresidente, Francisco Vea, director Innovación y Nuevas Tecnologías en Simetría Grupo. Asimismo, se reorganizará la junta directiva.
Vinculación con diferentes entes empresariales
Por su parte, Bort ha mostrado su agradecimiento: "Gracias Xarxatec, Federación Comunitat Startup, Federación FASE, Cámara de Comercio de Castellón y Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana por haber confiado en mí". Asimismo, lo ha hecho extensivo "a todas las instituciones y personas que he tenido tan cerca" y ha citado al Ayuntamiento de Castellón, Diputació de Castelló, Universitat Jaume I, Espaitec, CEEI Castellón, Aeropuerto de Castellón, Plan de Empleo Cruz Roja en Castellón, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, COCEMFE Castellón "y muchas más".
En su mensaje ha dado las gracias "a todos los asociados que durante estos tres años me habéis dedicado tantas palabras de apoyo y por haber llevado a Xarxatec a otro nivel. Gracias a vosotros somos reconocidos y se nos ha tenido en cuenta en las grandes decisiones relacionadas con la innovación tecnológica en la provincia de Castellón".
José Bort asumió en su día el timón de Xarxatec relevando a Alexis Nadal, actual tesorero.
Valoración de la junta directiva
Desde la junta directiva de Xarxatec han comunicado que la decisión de José Bort se debe a "motivos estrictamente profesionales" y ha sido "una decisión adoptada desde laresponsabilidad y elcompromiso con la asociación y sus asociados".
Desde Xarxatec "se quiere agradecer públicamente la dedicación, implicación y trabajo desarrollado durante su etapa al frente de la entidad, contribuyendo al crecimiento y consolidaciónde la asociación como uno de los principales referentes del ecosistema tecnológico e innovador de la provincia de Castellón".
Desde la asociación se aborda esta nueva etapa "con ilusión, responsabilidad y el firme objetivo de seguir fortaleciendo el ecosistema tecnológico de Castellón, impulsando la innovación, el talentoy la colaboración entre empresas, instituciones y agentes del territorio".
70 compañías líderes en Castellón
Xarxatec agrupa a más de 70 empresas vinculadas al ámbito tecnológico, digital e innovador de la provincia. La entidad trabaja para impulsar la transformacióndigital, lainnovación, el emprendimiento y la generaciónde oportunidadesen el territorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
- Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
- Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
- Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
- Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid