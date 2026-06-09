El puerto de Castellón vigila a las gaviotas de una especie amenazada: estas son las estrategias para preservarlas

Instalaciones como el puerto de Castellón aplican estrategias de sostenibilidad a diferentes niveles. Además de velar por el cumplimiento de la normativa vigente de los barcos que pasan por allí, impulsan campañas para la recogida de residuos en los fondos marinos.

No es esta la única estrategia, porque se hace seguimiento de especies de aves asentadas en las inmediaciones de la infraestructura, y que forman parte de listados de animales vulnerables. Uno de los ejemplos más claros es el de la gaviota de Audouin, especie incluida en el Libro Rojo de las Aves de España y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y que habita desde 2011 en PortCastelló.

Seguimiento ambiental

Representantes del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat visitaron recientemente PortCastelló para realizar un seguimiento de la evolución de la colonia de esta gaviota. El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que "la protección de la biodiversidad es un factor muy importante dentro de la estrategia de protección ambiental de la Autoridad Portuaria", al tiempo que se ha referido al compromiso de la institución con "la mejora de la gestión ambiental".

"Somos un puerto sostenible desde el punto de vista medioambiental y queremos consolidarnos como el mejor aliado de nuestro entorno, y acciones como estas evidencian que es posible compatibilizar de manera real y efectiva la operativa portuaria con la biodiversidad", ha aseverado Ibáñez.

Colonia de aves

En su visita, los técnicos realizaron el censo de nidos y huevos de la colonia, localizados este año en la dársena sur, y detectaron un total de 190 parejas. Además, delimitaron el espacio donde se localiza la colonia para restringir el acceso a personas y vehículos, al objeto de garantizar el éxito de la nidificación.

Tras esta visita se está llevando a cabo un seguimiento semanal por parte del servicio de fauna, en colaboración con los departamentos de Medio Ambiente e Infraestructuras de la Autoridad Portuaria.

Anillamiento de polluelos

En cuanto a la finalización del periodo de nidificación, está prevista para principios de julio de 2026. Esta misma semana se va a proceder al anillamiento de los polluelos, una actuación fundamental para el seguimiento y control científico de la especie.

Cabe destacar que se han detectado también once parejas de charrancito, otra ave marina que se encuentra también catalogada a nivel nacional y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Actividad y biodiversidad

"Este es un ejemplo de cómo la actividad portuaria y la biodiversidad pueden convivir de manera compatible y sostenible, en línea con nuestro compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en materia de protección ambiental y conservación de los ecosistemas", ha aseverado el máximo responsable de PortCastelló, Rubén Ibáñez.