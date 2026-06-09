¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo
El experto Jaime Penadés analiza las opciones reales de cruzarse con este gran depredador en la provincia y lanza un mensaje rotundo: "Sería una gran noticia, no una amenaza"
La aparición de un tiburón blanco adulto grabado por primera vez bajo el agua en el Mediterráneo ha reabierto una pregunta inevitable en la costa de Castellón: ¿podría verse un ejemplar de esta especie en nuestras aguas? Para Jaime Penadés, comunicador científico de la Fundación Azul Marino, la respuesta es clara: sería “una gran noticia” desde el punto de vista biológico, aunque “no es nada probable”.
El vídeo, captado en el estrecho de Sicilia durante una misión de retirada de redes de pesca abandonadas, muestra a un ejemplar de unos cuatro metros nadando en libertad, sin cebo y sin ningún reclamo para atraerlo. “Son las primeras imágenes sin cebo, no se ha hecho nada para verlo, no está pendiente de comer nada. Es súper bonito, la elegancia de un depredador. Es la mejor manera de verlos”, explica Penadés.
El experto subraya además un detalle llamativo de la grabación: el tiburón aparece acompañado por una decena de peces piloto. “Normalmente lo veíamos pescado, no en su medio”, señala. Por eso, insiste, el hallazgo no debe leerse desde el miedo, sino desde el valor ecológico que tiene observar a un gran depredador en libertad en el Mediterráneo.
“No es que no haya motivos para preocuparse, es que es una muy buena noticia”, afirma Penadés. Según explica, para que un ecosistema pueda sostener a un animal como el tiburón blanco debe existir una cadena trófica sana: algas, moluscos, peces pequeños, especies de mayor tamaño como atunes y, finalmente, grandes depredadores.
El ejemplar grabado se encontraba lejos de la costa de Sicilia. “No se acercan a la costa”, recuerda el comunicador científico. También menciona el caso de 2023, cuando unos pescadores capturaron muy cerca de Moraira un juvenil de tiburón blanco que no llegaba a 1,80 metros. “Pero no hay motivos para preocuparse porque no son una amenaza”, remarca.
El tiburón más rápido del mundo sorprende a dos jóvenes en aguas de Castellón
Penadés cree que la percepción pública sobre los tiburones está condicionada por una imagen distorsionada. “Se generan unos miedos infundados”, sostiene, aunque matiza que eso no significa que haya que interactuar con un animal salvaje: “Tampoco lo haríamos con un oso o un lobo; no nos acercamos a acariciarle”.
Para poner el riesgo en perspectiva, recuerda que en todo el mundo se producen al año entre siete y diez ataques mortales de tiburón. “Solo en la ciudad de Nueva York hay más personas que muerden a personas, y muere más gente porque le cae una máquina dispensadora o por ataques de perros solo en España”, compara.
Sobre si podría haber tiburones blancos frente a Castellón, Penadés se muestra prudente. “Para los biólogos sería una gran noticia, pero no es nada probable”, afirma, porque la tendencia hasta ahora ha sido la desaparición de estos grandes animales del Mediterráneo, como ha ocurrido con la foca monje, de la que no se tiene constancia en la zona desde hace unos 40 años.
Lo que sí existe frente a la provincia de Castellón es un importante corredor de cetáceos, “del tamaño de la comunidad de Aragón”, por el que pasan cada año calderones, delfines, ballenas y también tiburones peregrinos, el segundo pez más grande del mundo.
Las aguas de Castellón, un paraíso para los cetáceos
Además, la desembocadura del Ebro es una zona habitual para observar marrajos, un pequeño tiburón de la misma familia que el blanco. “Todos los años barcos de Vinaròs se encuentran con alguno y es posible que sea una zona de cría”, apunta Penadés, aunque precisa que no es tan común como el estrecho de Sicilia.
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