Tráfico hoy en Castellón: varias obras afectan a la circulación en la AP-7, CV-10 y otras carreteras
Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados y limitaciones de anchura
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:
Incidencias activas por carretera en Castellón
AP-7
- Vinaròs (km 345 - 346): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Peñíscola (km 365 - 367): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Orpesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Castelló de la Plana (km 423): Vehículo detenido, sentido decreciente, Estrechamiento
- La Llosa (km 459 - 461): Obras, sentido decreciente, Corte móvil
CV-10
- Vilanova d'Alcolea (km 54 - 58): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Les Coves de Vinromà (km 65 - 75): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Les Coves de Vinromà (km 67 - 85): Obras, sentido creciente, Corte movil
- Sant Mateu (km 80 - 82): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
CV-125
- Morella (km 4 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-129
- Albocàsser (km 14 - 16): Obras, sentido decreciente, carril cortado
CV-135
- Sant Mateu (km 0 - 9): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-15
- Sierra Engarceràn (km 26 - 31): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 36 - 44): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Ares del Maestrat (km 42 - 55): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente, Carril único de doble sentido
CV-164
- Ares del Maestrat (km 2: Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
Provincia de Valencia
Un accidente en la A-7 a la altura de Godella colapsa la autovía en sentido Alicante. El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana de este martes 9 de junio según los datos que ofrece la DGT, y dada la densidad del tráfico rodado que transita el bypass a primera hora, se han formado colas que suman en este momento 7,5 kilómetros de retenciones en sentido Alicante. Informa: Lucía Prieto
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