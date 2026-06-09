Tráfico hoy en Castellón: varias obras afectan a la circulación en la AP-7, CV-10 y otras carreteras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:

Incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

Vinaròs (km 345 - 346) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Peñíscola (km 365 - 367) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 409 - 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Castelló de la Plana (km 423) : Vehículo detenido, sentido decreciente, Estrechamiento

: Vehículo detenido, sentido Estrechamiento La Llosa (km 459 - 461): Obras, sentido decreciente, Corte móvil

CV-10

Vilanova d'Alcolea (km 54 - 58) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Les Coves de Vinromà (km 65 - 75) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Les Coves de Vinromà (km 67 - 85) : Obras, sentido creciente, Corte movil

: Obras, sentido Corte movil Sant Mateu (km 80 - 82): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

CV-125

Morella (km 4 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-129

Albocàsser (km 14 - 16): Obras, sentido decreciente, carril cortado

CV-135

Sant Mateu (km 0 - 9): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-15

Sierra Engarceràn (km 26 - 31) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Albocàsser (km 36 - 44) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Ares del Maestrat (km 42 - 55) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente, Carril único de doble sentido

CV-164

Ares del Maestrat (km 2: Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

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