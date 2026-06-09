Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio fraude CastellónAperturas en CastellóPodcast CD CastellónVacantes empleo veranoEntrevista Iñigo PérezColas en Action
instagramlinkedin

Tráfico hoy en Castellón: varias obras afectan a la circulación en la AP-7, CV-10 y otras carreteras

Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados y limitaciones de anchura

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:

Incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

  • Vinaròs (km 345 - 346): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Peñíscola (km 365 - 367): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Orpesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Castelló de la Plana (km 423): Vehículo detenido, sentido decreciente, Estrechamiento
  • La Llosa (km 459 - 461): Obras, sentido decreciente, Corte móvil

CV-10

  • Vilanova d'Alcolea (km 54 - 58): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Les Coves de Vinromà (km 65 - 75): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Les Coves de Vinromà (km 67 - 85): Obras, sentido creciente, Corte movil
  • Sant Mateu (km 80 - 82): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente,  Carril cortado

CV-125

  • Morella (km 4 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-129

  • Albocàsser (km 14 - 16): Obras, sentido decreciente, carril cortado

CV-135

  • Sant Mateu (km 0 - 9): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-15

  • Sierra Engarceràn (km 26 - 31): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 36 - 44): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Ares del Maestrat (km 42 - 55): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente, Carril único de doble sentido

CV-164

  • Ares del Maestrat (km 2: Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

Noticias relacionadas

Provincia de Valencia

Un accidente en la A-7 a la altura de Godella colapsa la autovía en sentido Alicante. El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana de este martes 9 de junio según los datos que ofrece la DGT, y dada la densidad del tráfico rodado que transita el bypass a primera hora, se han formado colas que suman en este momento 7,5 kilómetros de retenciones en sentido Alicante. Informa: Lucía Prieto

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
  2. El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
  3. Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
  4. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
  5. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  6. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  7. La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
  8. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid

Tráfico hoy en Castellón: varias obras afectan a la circulación en la AP-7, CV-10 y otras carreteras

Tráfico hoy en Castellón: varias obras afectan a la circulación en la AP-7, CV-10 y otras carreteras

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Las vacantes de empleo crecen en Castellón a las puertas del verano: estos son los perfiles más buscados (y no son ni camarero ni cocinero)

Las vacantes de empleo crecen en Castellón a las puertas del verano: estos son los perfiles más buscados (y no son ni camarero ni cocinero)

La cerámica aumenta su generación de electricidad renovable en un 34%

La cerámica aumenta su generación de electricidad renovable en un 34%

La residencia de creación cerámica de l'Alcora lanza su quinta edición con ayudas de 3.500 euros

Castellón registra la primera muerte de la temporada por el calor: el verano que viene

Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor

Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor

La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace

La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace
Tracking Pixel Contents