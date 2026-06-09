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La UJI estrena rector: estos son todos los nombres del equipo de gobierno de Jesús Lancis

Hay una amplia mayoría de mujeres en los vicerrectorados

Equipo del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis.

Equipo del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis. / Mediterráneo

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La Universitat Jaume I vive una jornada especial, con el final del mandato de la rectora en los últimos años, Eva Alcón, y su sustitución por el catedrático de Óptica Jesús Lancis. El nuevo máximo dirigente de la UJI asume el mando después de un proceso electoral en el que fue el único candidato, y donde obtuvo el respaldo del 86% del voto ponderado en las elecciones celebradas en mayo.

Lancis tiene por delante un mandato de seis años, y la primera decisión que ha tomado ha sido la firma de la resolución de nombramiento de los vicerrectores y vicerrectoras, de la secretaria general y de los delegados de Rectorado que lo acompañarán en esta nueva etapa. "Se trata de personas con experiencia académica, de gestión y compromiso institucional para desplegar el nuevo proyecto universitario, donde el conocimiento actúe como motor de transformación social y el bienestar de las personas, y consolide a la UJI como referente de innovación y valores", ha señalado Lancis.

Equipo de gobierno

Los nombres de este equipo son los de Pilar Ezpeleta Piorno, vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo; Azucena García Palacios, vicerrectora de Investigación; Marisa Flor Peris, vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio; Francesc Esteve Mon, vicerrector de Docencia y Estudiantado; Ximo Beltrán Arandes, vicerrector de Personal y Planificación Académica; Lola Martínez Rodrigo, vicerrectora de Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria; Susana Miquel Segarra, vicerrectora de Comunicación y Participación; Raquel Agost Felip, vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad; e Iván Barreda Tarrazona, vicerrector de Economía, Calidad y Planificación Estratégica.

Además, también ha nombrado a Andrea Planchadell Gargallo como nueva secretaria general de la UJI; a Modesto Fabra Valls como delegado del rector para la Estrategia Digital y la Inteligencia Artificial, y a Ramón Feenstra como delegado del rector para la Dirección del Gabinete, la Ciencia Abierta y la Integridad.

Nueva etapa

De este modo, junto con el rector Jesús Lancis, el equipo de gobierno contará con seis vicerrectoras, tres vicerrectores, la secretaria general y dos delegados del rector, a los que se incorporará la Gerencia. Finalmente, la estructura de dirección se completará con otros cargos estatutarios y no estatutarios.

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Una vez completado el traspaso de poderes, se celebrará un acto oficial de toma de posesión de Jesús Lancis y de su equipo.

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