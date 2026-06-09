La UJI estrena rector: estos son todos los nombres del equipo de gobierno de Jesús Lancis

La Universitat Jaume I vive una jornada especial, con el final del mandato de la rectora en los últimos años, Eva Alcón, y su sustitución por el catedrático de Óptica Jesús Lancis. El nuevo máximo dirigente de la UJI asume el mando después de un proceso electoral en el que fue el único candidato, y donde obtuvo el respaldo del 86% del voto ponderado en las elecciones celebradas en mayo.

Lancis tiene por delante un mandato de seis años, y la primera decisión que ha tomado ha sido la firma de la resolución de nombramiento de los vicerrectores y vicerrectoras, de la secretaria general y de los delegados de Rectorado que lo acompañarán en esta nueva etapa. "Se trata de personas con experiencia académica, de gestión y compromiso institucional para desplegar el nuevo proyecto universitario, donde el conocimiento actúe como motor de transformación social y el bienestar de las personas, y consolide a la UJI como referente de innovación y valores", ha señalado Lancis.

Equipo de gobierno

Los nombres de este equipo son los de Pilar Ezpeleta Piorno, vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo; Azucena García Palacios, vicerrectora de Investigación; Marisa Flor Peris, vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio; Francesc Esteve Mon, vicerrector de Docencia y Estudiantado; Ximo Beltrán Arandes, vicerrector de Personal y Planificación Académica; Lola Martínez Rodrigo, vicerrectora de Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria; Susana Miquel Segarra, vicerrectora de Comunicación y Participación; Raquel Agost Felip, vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad; e Iván Barreda Tarrazona, vicerrector de Economía, Calidad y Planificación Estratégica.

Además, también ha nombrado a Andrea Planchadell Gargallo como nueva secretaria general de la UJI; a Modesto Fabra Valls como delegado del rector para la Estrategia Digital y la Inteligencia Artificial, y a Ramón Feenstra como delegado del rector para la Dirección del Gabinete, la Ciencia Abierta y la Integridad.

Nueva etapa

De este modo, junto con el rector Jesús Lancis, el equipo de gobierno contará con seis vicerrectoras, tres vicerrectores, la secretaria general y dos delegados del rector, a los que se incorporará la Gerencia. Finalmente, la estructura de dirección se completará con otros cargos estatutarios y no estatutarios.

Una vez completado el traspaso de poderes, se celebrará un acto oficial de toma de posesión de Jesús Lancis y de su equipo.