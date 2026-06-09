Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque perroParque acuáticoAperturas en CastellóPodcast CD CastellónCierre catedral almuerzo CastellónVisionario pistacho CastellónColas en Action
instagramlinkedin

Mercado laboral

Las vacantes de empleo crecen en Castellón a las puertas del verano: estos son los perfiles más buscados (y no son ni camarero ni cocinero)

Fontaneros, mecánicos o conductores lideran las vacantes en la provincia y desbancan a las profesiones ligadas a la hostelería

Un mecánico trabajando en la reparación de un vehículo en un taller.

Un mecánico trabajando en la reparación de un vehículo en un taller. / ALEX DOMINGUEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

Si hay una época del año en la que el mercado laboral carbura a toda velocidad es el verano. Hoteles, bares y restaurantes, supermercados, empresas logísticas... necesitan reclutar personal para hacer frente a la potente campaña estival. Y este año para quienes buscan un trabajo en verano las posibilidades se multiplican. Castellón registró en mayo 2.154 ofertas de empleo, un 4,66% más que en abril, según datos difundidos por InfoJobs, unas cifras que contrastan con el leve incremento del paro registrado en la provincia durante el quinto mes del año.

Las algo más de 2.100 vacantes (en el conjunto de la Comunitat se registraron 22.661 ofertas de trabajo) suponen, además, casi un 3% más que en mayo del 2025, cuando las empresas de Castellón demandaron 2.099 profesionales a través de esta misma plataforma. "La estadística muestra una evolución positiva del empleo en plena antesala del verano", apuntan desde Infojobs, que en mayo registró 16.983 candidatos en la provincia, un 4,15% más que en el mismo mes del año pasado.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el grueso de las ofertas de empleo contabilizadas en mayo nada tienen que ver con el sector del turismo. De las 2.145 vacantes, 344 (el 16% del total) eran para cubrir vacantes en la categoría de profesiones, que incluye a operarios, fontaneros, conductores de camión o de autobús, mecánico de coches, electricista, actividades que llevan meses alertando de que no encuentran profesionales y que están cerrando negocios que son rentables por falta de relevo. Y otro apunte más que muestra la dificultad que tienen estas actividades para encontrar trabajadores: las ofertas de trabajado en esta categoría se dispararon un 49% en mayo respecto a abril y un 13% en lo que va de año.

Otras 277 ofertas de trabajo publicadas en mayo se engloban en la categoría de otros, un apartado que incluye perfiles como mecánico de maquinaria industrial, auxiliar de limpieza, montador o monitor deportivo. La tercera categoría con más número de vacantes es la de calidad, producción e I+D, que engloba anuncios para cubrir vacantes como operario de producción de una industria azulejera o técnicos de calidad.

Finanzas o informática, a la cola

Por detrás le siguen vacantes en compras y logística; inmobiliario y construcción; comercial y ventas; y turismo y restauración. Esta última actividad supone en estos momentos el 6% de las ofertas publicadas por Infojobs en Castellón, muy por detrás de los oficios tradicionales. Cierran el listado categorías profesionales como finanzas y banca (23 ofertas de 2.154); informática y comunicaciones (20); marketing (7) o diseño y artes (6).

En el conjunto de la Comunitat entre las vacantes registradas en InfoJobs en mayo se publicaron 8.436 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 37,2% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 6.835, supusieron el 30,1% del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, 14.538 (el 64,1% del total). El 18,2% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

Noticias relacionadas y más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
  2. El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
  3. Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
  4. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  5. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
  6. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  7. La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
  8. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid

Las vacantes de empleo crecen en Castellón a las puertas del verano: estos son los perfiles más buscados (y no son ni camarero ni cocinero)

Las vacantes de empleo crecen en Castellón a las puertas del verano: estos son los perfiles más buscados (y no son ni camarero ni cocinero)

La cerámica aumenta su generación de electricidad renovable en un 34%

La cerámica aumenta su generación de electricidad renovable en un 34%

La residencia de creación cerámica de l'Alcora lanza su quinta edición con ayudas de 3.500 euros

Castellón registra la primera muerte de la temporada por el calor: el verano que viene

Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor

Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor

La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace

La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace

Amaya Bernat, nº 8 de España, ha elegido hacer la residencia en el Hospital General de Castellón: "Tiene un servicio de farmacia puntero"

Amaya Bernat, nº 8 de España, ha elegido hacer la residencia en el Hospital General de Castellón: "Tiene un servicio de farmacia puntero"

Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas

Tracking Pixel Contents