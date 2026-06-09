Las vacantes de empleo crecen en Castellón a las puertas del verano: estos son los perfiles más buscados (y no son ni camarero ni cocinero)

Si hay una época del año en la que el mercado laboral carbura a toda velocidad es el verano. Hoteles, bares y restaurantes, supermercados, empresas logísticas... necesitan reclutar personal para hacer frente a la potente campaña estival. Y este año para quienes buscan un trabajo en verano las posibilidades se multiplican. Castellón registró en mayo 2.154 ofertas de empleo, un 4,66% más que en abril, según datos difundidos por InfoJobs, unas cifras que contrastan con el leve incremento del paro registrado en la provincia durante el quinto mes del año.

Las algo más de 2.100 vacantes (en el conjunto de la Comunitat se registraron 22.661 ofertas de trabajo) suponen, además, casi un 3% más que en mayo del 2025, cuando las empresas de Castellón demandaron 2.099 profesionales a través de esta misma plataforma. "La estadística muestra una evolución positiva del empleo en plena antesala del verano", apuntan desde Infojobs, que en mayo registró 16.983 candidatos en la provincia, un 4,15% más que en el mismo mes del año pasado.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el grueso de las ofertas de empleo contabilizadas en mayo nada tienen que ver con el sector del turismo. De las 2.145 vacantes, 344 (el 16% del total) eran para cubrir vacantes en la categoría de profesiones, que incluye a operarios, fontaneros, conductores de camión o de autobús, mecánico de coches, electricista, actividades que llevan meses alertando de que no encuentran profesionales y que están cerrando negocios que son rentables por falta de relevo. Y otro apunte más que muestra la dificultad que tienen estas actividades para encontrar trabajadores: las ofertas de trabajado en esta categoría se dispararon un 49% en mayo respecto a abril y un 13% en lo que va de año.

Otras 277 ofertas de trabajo publicadas en mayo se engloban en la categoría de otros, un apartado que incluye perfiles como mecánico de maquinaria industrial, auxiliar de limpieza, montador o monitor deportivo. La tercera categoría con más número de vacantes es la de calidad, producción e I+D, que engloba anuncios para cubrir vacantes como operario de producción de una industria azulejera o técnicos de calidad.

Finanzas o informática, a la cola

Por detrás le siguen vacantes en compras y logística; inmobiliario y construcción; comercial y ventas; y turismo y restauración. Esta última actividad supone en estos momentos el 6% de las ofertas publicadas por Infojobs en Castellón, muy por detrás de los oficios tradicionales. Cierran el listado categorías profesionales como finanzas y banca (23 ofertas de 2.154); informática y comunicaciones (20); marketing (7) o diseño y artes (6).

En el conjunto de la Comunitat entre las vacantes registradas en InfoJobs en mayo se publicaron 8.436 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 37,2% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 6.835, supusieron el 30,1% del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, 14.538 (el 64,1% del total). El 18,2% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.