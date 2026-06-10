Los abogados de Castellón, sobre la pasarela del RETA: "Se queda corta y deja fuera las pensiones de 500 €"

El Colegio de Abogados de Castellón valora como un avance la futura pasarela que permitirá a determinados mutualistas trasladar sus aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero considera que el planteamiento del Gobierno “se ha quedado corto” al no atender todas las situaciones reclamadas por el colectivo.

El tesorero de la entidad, Pedro Olucha, defiende que el trasvase se articule “en las mejores condiciones posibles” y siempre de forma voluntaria, aunque lamenta que queden fuera mutualistas pasivos y profesionales con pensiones muy bajas, de 500 euros.

En cualquier caso, justo este jueves, 11 de junio, el Congreso vota y debate la proposición de ley que busca crear una pasarela voluntaria para que los mutualistas alternativos (como abogados, médicos, procuradores, gestores, arquitectos,..) puedan trasladar sus derechos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El fin a la alternatividad se establece a partir del 1 de enero del 2027.

Una reivindicación de varios colectivos profesionales

Olucha recuerda que la reivindicación partió hace tres o cuatro años de asociaciones de abogados a nivel nacional, a las que después se sumaron otros colectivos profesionales como arquitectos o procuradores. Su reclamación consistía en permitir que las aportaciones realizadas a las mutualidades profesionales pudieran reconvertirse en años cotizados en el RETA.

Entre Castellón, Valencia y Alicante se calcula que puede haber más de 5.000 ciudadanos valencianos, de la Comunitat, que han quedado fuera por no cumplir los requisitos.

“El Estado no está regalando nada”, sostiene el representante colegial. Según explica, el mecanismo previsto parte de los fondos acumulados por cada mutualista y los transforma, mediante coeficientes, en periodos de cotización en el régimen de autónomos. “Ese dinero se lo queda el Gobierno; no se está regalando nada a las personas que se acojan a la pasarela”, señala. El sector exige soluciones para evitar la pérdida de poder adquisitivo frente al régimen general de la Seguridad Social.

Periodo mínimo de 15 años El Gobierno central vetó la propuesta de convertir aportaciones a una mutualidad en cotizaciones a la Seguridad Social a los mutualistas que ya tienen el periodo mínimo cotizado (15 años) en el sistema público para acceder a una pensión contributiva, una mejora reclamada por este colectivo de profesionales.

Jubilación. / Eva Abril

El Colegio reclama que el traslado sea voluntario

El Colegio de Abogados de Castellón insiste en que la medida debe ser voluntaria, ya que hay colegiados que desean continuar en la mutualidad. “Ojalá se diera la pasarela en las mejores condiciones posibles para los compañeros, pero siempre que fuera voluntaria y sin perjudicar al resto de mutualistas”, resume Olucha.

Sin embargo, el tesorero considera que el proyecto no alcanza a todos los afectados. En especial, lamenta que no se permita el acceso a los mutualistas pasivos, es decir, quienes ya están cobrando una pensión, ni a determinados profesionales que han combinado periodos en la mutualidad y en el RETA. “Se ha conseguido mucho, pero no todo”, afirma.

El complemento a mínimos, uno de los principales agravios

Uno de los principales agravios, según Olucha, está en el complemento a mínimos. Explica que un autónomo con una pensión por debajo del mínimo puede acceder a ese complemento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mientras que un mutualista con una pensión igualmente baja no tiene ese derecho.

“Si se paga con impuestos y no con cotizaciones, lo lógico es que también puedan acceder quienes han estado en un régimen alternativo permitido por la ley”, defiende.

“Bastantes” abogados podrían beneficiarse

El Colegio no dispone de cifras sobre cuántos abogados podrían estar afectados. No obstante, Olucha admite que “bastantes” profesionales podrían beneficiarse, aunque insiste en que otros muchos quedarán fuera, especialmente los ya jubilados. “Estamos encantados de que se avance, pero reprochamos que el Gobierno se haya quedado corto en comprender la situación que tenían algunos mutualistas”, concluye.

Puntos clave del debate en el Congreso