Los cazadores cargan contra la dirigente socialista de Castellón que calificó de aberración acercar la actividad cinegética a los jóvenes

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha condenado las declaraciones de la portavoz socialista de la Vall d'Uixó María José Salvador, quien ha calificado como una “aberración” que se destinen recursos públicos a acercar el conocimiento de la actividad cinegética a los más jóvenes. La entidad ha mostrado su rechazo frontal a estas palabras y ha defendido el papel de la caza en la gestión del medio natural, la conservación del territorio y el equilibrio de los ecosistemas.

Choque por la caza entre jóvenes

La polémica surge a raíz de la iniciativa impulsada por la Generalitat valenciana para dar a conocer la realidad de la caza entre la población joven. Desde la Federación consideran “injustas” las manifestaciones de Salvador hacia un colectivo que, según subrayan, está formado por más de 50.000 familias valencianas y que practica una actividad “legal, regulada y necesaria para la gestión del medio natural”.

La entidad sostiene que acercar el conocimiento de la caza a los jóvenes no debe entenderse como una cuestión de confrontación, sino como una forma de explicar una actividad vinculada, según defienden, a la conservación, la biodiversidad y la gestión responsable del territorio.

“La educación y el conocimiento nunca pueden ser una aberración”

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha sido contundente en su respuesta. “La educación y el conocimiento nunca pueden ser una aberración. Lo preocupante es que se siga señalando a un colectivo que trabaja cada día por la conservación del territorio y el equilibrio de nuestros ecosistemas”, ha subrayado.

Desde la Federación recuerdan que la entidad desarrolla desde hace años actividades divulgativas a través de su Escuela de Caza y Naturaleza, con presencia en ferias y eventos de toda la Comunitat Valenciana. Según la FCCV, este trabajo ha permitido acercar a miles de niños y jóvenes contenidos relacionados con la conservación, la biodiversidad y la gestión del medio natural.

Acusan de alimentar la polarización social

Escuela de caza de la Federación de Caza de la Comunitat. / Mediterráneo

La Federación también ha rechazado que la caza sea utilizada como arma política. En este sentido, ha recalcado que se trata de una actividad “apartidista”, practicada por ciudadanos de distintas sensibilidades ideológicas.

Por ello, la entidad considera “incomprensible” que determinados representantes públicos intenten convertir la actividad cinegética en un elemento de confrontación ideológica y polarización social. “Los cazadores valencianos merecen respeto, independientemente de cuál sea su forma de pensar o a quién voten”, han señalado desde la Federación.

Defensa de la dignidad del colectivo cazador

La FCCV ha reiterado su rechazo a unas declaraciones que, a su juicio, “faltan al respeto” a miles de cazadores valencianos. Asimismo, ha insistido en su compromiso de defender “con firmeza” la dignidad de un colectivo que, según sostiene, merece el mismo respeto que cualquier otro sector de la sociedad.

La controversia vuelve a situar la caza en la Comunitat Valenciana en el centro del debate público, con posiciones enfrentadas sobre el uso de recursos públicos para divulgar entre los jóvenes una actividad que la Federación presenta como parte de la gestión del medio natural y que sus críticos cuestionan desde el ámbito político.