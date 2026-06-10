Desabastecimiento de fármacos a las puertas del verano: los cinco medicamentos que más faltan en las farmacias de Castellón

El desabastecimiento de fármacos persiste a las puertas del verano en las farmacias. En concreto, cinco son los medicamentos con mayor número de faltas notificadas por las farmacias de Castellón, Valencia y Alicante. De ellos, dos son colirios para el tratamiento del glaucoma, además de la vacuna contra la meningitis B y dos fármacos para el tratamiento de hemorragias y la insuficiencia pancreática.

De este modo, los cinco medicamentos más reportados en la Comunitat son:

Fixaprost , un colirio que combina latanoprost y timolol, indicado para el tratamiento del glaucoma y la hipertensión ocular.

, un colirio que combina latanoprost y timolol, indicado para el tratamiento del glaucoma y la hipertensión ocular. Bexesero (la vacuna frente a la meningitis B).

(la vacuna frente a la meningitis B). Amchafibrin , ácido tranexámico, utilizado para la prevención y el tratamiento de hemorragias.

, ácido tranexámico, utilizado para la prevención y el tratamiento de hemorragias. Brimvera (brimonidina, otro colirio indicado para el tratamiento del glaucoma).

(brimonidina, otro colirio indicado para el tratamiento del glaucoma). Kreon (pancreatina, indicado para la insuficiencia pancreática exocrina).

Según los datos recogidos por LUDA Partners, que cuenta con más de 3.700 farmacias adheridas, en las últimas semanas se han notificado 11.785 incidencias de falta de suministro correspondientes a 1.538 productos farmacéuticos diferentes. Estas cifras reflejan la magnitud y diversidad de un fenómeno que lleva años enquistado en el sistema sanitario español.

El ácido acetilsalicílico

Sin embargo, la principal novedad y que resulta especialmente llamativa es el ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina, que aparece por primera vez entre los medicamentos con mayor número de faltas declaradas en España, representando el 4 % del total nacional.

Afortunadamente, la problemática no afecta a todas las presentaciones. En concreto, la presentación afectada corresponde principalmente a un laboratorio que comercializa el medicamento en formato de 75 mg, envase de 30 comprimidos. Además, la lista de problemas de suministro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) incluye la presentación de 100 mg, envase de 500 comprimidos, comercializada por otro conocido laboratorio de medicamentos genéricos de nuestro país y Aspirina Plus 500 mg/50 mg 20 comprimidos.

Enfermos crónicos, los más afectados

Muchos de estos fármacos están destinados a pacientes crónicos, lo que amplifica la gravedad del problema, al tener en cuenta que el 54,3 % de la población mayor de 15 años padece al menos una enfermedad crónica. Cifra que aumenta de forma notable entre los mayores de 65 años, donde el 40 % de los hombres y el 44 % de las mujeres presentan dos o más patologías crónicas. Según recoge el Documento de Desarrollo 2025–2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Ministerio de Sanidad.

Más de 800 presentaciones

Por su parte, la Agencia Española del Medicamento refleja 826 presentaciones con problemas de suministro activos. Entre ellos aparecen fármacos como el Eferalgan (500 mg cápsulas duras, con principio activo paracetamol), Voltarén supositorios 100 mg (antiinflamatorio), Trankimazin 2mg comprimidos (tranquilizante) o el Omeprazol (protector gástrico). Para algunas de ellas existen alternativas farmaco terapéuticas, pero para otros no existen otras presentaciones.

Un problema enquistado con múltiples causas

Detrás de la falta de abastecimiento de medicamentos confluyen distintas causas coyunturales, como el aumento puntual de la demanda en determinadas épocas del año, el incremento de los costes de producción, las tendencias impulsadas por las redes sociales o los conflictos internacionales que continúan tensando la cadena global de suministro.

A estos factores se suman otros problemas estructurales señalados por el sector, como determinadas políticas administrativas o el bajo precio de algunos medicamentos, que dificultan su rentabilidad y producción.

Globalización

No obstante, esta situación no es exclusiva de España. Otros países de nuestro entorno también afrontan problemas de abastecimiento similares.

Luda es una herramienta tecnológica que es capaz de localizar en tiempo real medicamentos en farmacias de todo el territorio nacional. Una solución que aprovecha la capilaridad del sistema farmacéutico español y refuerza la colaboración entre profesionales para mejorar el acceso de los pacientes a sus tratamientos.