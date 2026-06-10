Estudiante busca piso en Castellón: "Es una locura; cada año que pasa es el más caro de la historia"

A estas alturas del mes de junio decenas de universitarios se enfrentan en Castellón una de sus carreras más importantes: la de encontrar piso para el curso que empezará en septiembre. Y este año la carrera vuelve a estar llena de obstáculos. Los precios siguen por las nubes, la oferta de vivienda disponible para alquilar no despega y los pisos más asequibles vuelan en cuestión de días. "Cada año que pasa es peor que el anterior. Si hace unos años un piso compartido salía por unos 200 o 250 euros por estudiante ahora las cifras están en 350. Una locura", explica Rodrigo Mas, presidente de Som Estudiants, uno de los principales movimientos estudiantiles de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

Un vistazo a los principales portales inmobiliarios o a los anuncios de particulares que publicita la propia UJI basta para comprobar que los precios en la capital tanto de las habitaciones como de los pisos para alquilar continúan sin tocar techo. Una vivienda de tres habitaciones cuesta de media entre 700 y 950 euros mensuales, mientras que en el caso de una habitación en un piso compartido el coste oscila entre los 330 y los 390 euros. "Los precios han aumentado más en el primer supuesto y buena parte de los estudiantes que acuden a nuestro servicio para preguntar optan por las habitaciones", explican en Infocampus, el departamento de la Jaume I que de manera gratuita cuelga en la web los pisos disponibles que les hacen llegar propietarios particulares.

Los datos les dan la razón. Alquilar una vivienda en Castelló es más caro que nunca y la renta media ya se sitúa en los 9,5 euros por metro cuadrado mensuales, lo que supone un aumento del 12% en el último año, según el índice trimestral de precios de alquiler, relativo al primer trimestre de 2026, elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Y eso significa que un piso de 90 metros cuadrados y tres habitaciones ya cuesta 855 euros al mes, es decir, 285 euros por estudiante. "La opción de una residencia todavía es más cara. En Castelló, y pese a que este curso ha abierto una nueva, la oferta es todavía escasa, aunque es verdad que hay alumnos que tal y como están los precios del alquiler prefieren pagar un poco más y optar por este servicio", describe Mas.

Aunque la primera opción de los estudiantes suele ser la zona más cercana a la UJI, también los hay que prefieren el centro. "Los pisos en el Raval Universitari son los más demandados, aunque con el Tram el acceso a la Jaume I no es problema", explican desde Infocampus, en cuyo servicio de anuncios virtual se publicitan viviendas en calles como Herrero, Sagasta, Ronda Magdalena, Alloza o Hermanos Bou.

Ayudas al alquiler y más viviendas para los estudiantes

Se elija el piso que se elija, la realidad es que los universitarios afrontan el curso más caro de la historia y reclaman soluciones. "El 40% de los 13.000 estudiantes de la UJI son de fuera por lo que el problema del cada vez más difícil acceso a una vivienda de alquiler exige medidas de choque", apunta el presidente de Som Estudiants. Y entre estas medidas apunta, por ejemplo, una ayuda al alquiler específica para los universitarios. "El Ayuntamiento de Castelló acaba de presentar un programa de ayuda para jóvenes , pero lo ideal sería que hubiera una partida concreta para estudiantes que, al fin y al cabo, están un mínimo de cuatro años en la ciudad. Y ese programa, además, tendría que consensuarse con la UJI y los representantes del alumnado", argumenta Mas.

Otra iniciativa podría ser la construcción de viviendas para alquilar a precios asequibles. La Jaume I ya ha autorizado la disposición de una parcela situada en el campus del Riu Sec para la construcción y explotación de alojamientos universitarios en régimen de alquiler asequible. "Es un proyecto muy bueno, pero pensamos que debe ser solo el comienzo. La idea es alojar a 150 alumnos y la Universitat tiene 13.000. Hay que hacer muchas más cosas", sentencia el dirigente de Som Estudiants.